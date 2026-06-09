Barakaldo inicia la reforma del cementerio con una inversión de más de 900.000 euros

BILBAO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) ha iniciado la reforma del cementerio municipal, en la que invertirá más de 900.000 euros para mejorar la accesibilidad y los pavimentos peatonales y rehabilitar ocho bloques de nichos y osarios, según ha informado el concejal de Obras y Servicios para los barrios y la ciudad, Jon Andoni Uria.

Según ha explicado Uria, la obra se centrará en la rehabilitación de ocho bloques de nichos, así como en la mejora de la urbanización y de las instalaciones en una superficie aproximada de 2.400 metros cuadrados, situada en la zona central norte del camposanto, en el barrio de San Vicente y la creación de tres nuevos osarios.

Los trabajos contemplan la reparación integral de los nichos, actualmente en mal estado por el paso del tiempo, así como la renovación de pavimentos, la mejora de los itinerarios peatonales, la modernización de la red de saneamiento de aguas pluviales y la actualización de la instalación eléctrica y de la iluminación.

Además, según ha destacado el concejal de Obras y Servicios para los barrios y la ciudad, la intervención permitirá mejorar la accesibilidad, adaptando los recorridos a la normativa vigente.

Por otro lado, también se crearán tres módulos de osarios en el cementerio, que ocuparán una superficie de 185,85 metros cuadrados. Tanto los osarios como el acceso a ellos serán completamente accesible. La inversión en esta actuación supondrá 170.000 euros.

CEMENTERIO ABIERTO

La actuación se está ejecutando manteniendo en todo momento el funcionamiento del cementerio, garantizando los accesos y la compatibilidad de las obras con los servicios funerarios. El plazo estimado de ejecución es de 10 meses, con una planificación por fases que minimizará las molestias a las personas usuarias.

"Esta reforma era muy necesaria para mejorar la experiencia de las familias y personas que vienen al cementerio. Estaremos muy atentos al desarrollo de la obra para seguir garantizar que convivan los trabajos y las visitas", ha indicado Jon Andoni Uria.