Barakaldo instala 21 puntos de recogida de alimentos y distintos artículos en centros educativos para el pueblo saharaui

BILBAO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Barakaldo se ha sumado a la Caravana Vasca Solidaria con el pueblo saharaui con un total de 21 puntos de recogida de alimentos y artículos de primera necesidad en centros escolares e institutos del municipio.

Bajo el lema "Alimenta una esperanza", la iniciativa está impulsada por la Asociación Barakaldo con el Sáhara Salam, con el apoyo del Área de Cohesión Social y Gestión de la Diversidad del Ayuntamiento de Barakaldo.

Esa recogida de alimentos y artículos se lleva a cabo desde el lunes 9 de febrero hasta los días 16-19 de febrero y el objetivo es recoger ayuda humanitaria destinada a la población saharaui que vive en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), donde "miles de familias dependen en gran medida de la solidaridad internacional para cubrir sus necesidades básicas".

En total, se han distribuido 21 contenedores en distintos centros educativos de la localidad fabril, facilitando así la participación de la comunidad escolar y de las familias en esta campaña solidaria.

La concejala delegada del área, Nuria Rodríguez, ha subrayado que Barakaldo "vuelve a demostrar su compromiso con la solidaridad internacional y con el pueblo saharaui", que desde hace décadas "vive en una situación de extrema vulnerabilidad".

"Gestos como este permiten canalizar la generosidad de nuestra ciudadanía y contribuir a que muchas familias puedan cubrir necesidades tan básicas como la alimentación o la higiene", ha indicado.

Rodríguez también ha querido agradecer "la implicación de los centros educativos, del profesorado, del alumnado y de las familias, cuya colaboración es fundamental para el éxito de la campaña".

Por último, el Ayuntamiento de Barakaldo ha animado a la ciudadanía a participar aportando productos no perecederos, así como artículos de higiene y alimentos infantiles.