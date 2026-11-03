Barakaldo invertirá 120.000 euros en instalar más de 30 cámaras de vigilancia en rampas y ascensores

El concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Madrazo, junto a una rampa en reparación en Eguskiagirre, en Barakaldo. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) destinará 120.000 euros a la instalación de más de 30 cámaras de vigilancia en rampas mecánicas y ascensores de la localidad, que se conectarán con la sala de control de la Policía Local, tras comprobar que los sistemas ya instalados no estaban operativos.

La actuación abarca seis rampas mecánicas y siete ascensores, equipamientos que no contaban con conexión a la sala de control de la Policía Local, por lo que no era posible centralizar allí la vigilancia de sus cámaras ni comprobar desde ese punto que funcionaban correctamente, según ha informado el concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Ángel Madrazo.

Madrazo ha destacado que han trabajado durante meses "para dar una solución a un problema que habíamos detectado". Con esta actuación, ha explicado, "las cámaras quedarán conectadas con la Policía Local, desde donde se podrá comprobar que los sistemas funcionan correctamente".

Los trabajos se realizarán por fases y el proyecto incluye el tendido de fibra hasta la comisaría, la instalación de más de 30 cámaras nuevas y de grabadores para las imágenes, así como antenas sectoriales, licencias y switches.

Madrazo ha dicho que el objetivo es que las rampas y los ascensores sean "espacios seguros y estén operativos para el uso de todos los vecinos". "Esta actuación reforzará su vigilancia y contribuirá a mejorar la convivencia en nuestros barrios", ha remarcado.

Por último, ha precisado que el proyecto es "independiente de las labores de conservación y mantenimiento de las rampas y los ascensores, que son imprescindibles para garantizar su correcto funcionamiento".