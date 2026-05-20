Barakaldo y Médicos del Mundo impulsan una iniciativa para informar de los diferentes servicios y recursos municipales

BILBAO 20 May. (EUROPA PRESS) -

El área de Cohesión Social y Gestión de la Diversidad del Ayuntamiento de Barakaldo impulsa un año más, de la mano de Médicos del Mundo, la iniciativa 'Barakaldon Bizi', 'Vivir en Barakaldo' para informar de los diferentes servicios y recursos municipales.

A través de esta iniciativa se desarrollarán diferentes sesiones en las que se informará a los asistentes sobre sus derechos y el funcionamiento de los diferentes servicios y recursos municipales, así como las colaboraciones que el área de Cohesión Social y Gestión de la Diversidad mantiene con otras entidades.

Las sesiones se celebrarán los días 24 y 31 de mayo, así como el 7 y 14 de junio, en horario de 10.00 a 14.00 horas, en la calle San Juan número 12 de Barakaldo.

Desde el área de Cohesión Social y Gestión de la Diversidad, su concejala delegada, Nuria Rodríguez, ha explicado que el 31 de mayo se hará hincapié en los recursos comunitarios, mientras que el día 7 de junio se contará con la participación de la directora de la Educación de Personas Adultas (EPA) de Barakaldo, Yolanda Pena, que informará y orientará en materia de Educación.

Rodríguez ha destacado "la importancia de impulsar año tras año este tipo de proyectos que contribuyen a fortalecer el proceso de acogida, favoreciendo el conocimiento de lo que es Barakaldo y facilitando la creación de comunidad". Para asistir a estos encuentros será necesaria inscripción previa a través de Médicos del Mundo, en el teléfono 608 218 396.