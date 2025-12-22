Barakaldo muestra su "rotunda condena al asesinato machista" de una vecina y traslada su apoyo a la familia

BILBAO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha mostrado su más rotunda condena y repulsa ante el "asesinato machista" de una vecina ocurrido este pasado domingo, ha trasladado todo su apoyo a la familia y ha convocado una concentración de repulsa este martes, a las 12.00 horas, en la Herriko Plaza de la localidad vizcaína.

Un varón, de 27 años, fue detenido esta pasada noche por su presunta relación con la muerte violenta de una mujer de 54 años, que fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda por sus familiares.

Tras conocer los hechos, el área de Igualdad del Ayuntamiento ha celebrado la Mesa Antiagresiones de la ciudad, donde se ha activado el protocolo de respuesta pública, convocando una concentración de repulsa mañana, 23 de diciembre, a las 12.00 horas, en la Herriko Plaza.

Con posterioridad se ha celebrado también una Junta de Portavoces en la que se ha aprobado una declaración institucional de condena en la que el Ayuntamiento "denuncia y rechaza rotundamente todas las violencias machistas que sufren las mujeres y recuerda a la ciudadanía que son expresión de la desigualdad de mujeres y hombres que aún imperan en nuestra sociedad y contra la que este Consistorio se opone de manera contundente".

Desde el Ayuntamiento de Barakaldo han recordado que la violencia machista significa "una grave vulneración de los Derechos Humanos y un problema social de primer orden que atenta contra la dignidad y la integridad física y moral de las mujeres y las personas del colectivo LGTBIQ+ que la viven y enfrentan".

"La violencia machista no se reproduce como un hecho aislado, sino que forma parte de un entramado de valores y conductas basados en un sistema de creencias que hunde sus raíces en la subordinación de las mujeres a los hombres, además de castigar otras maneras de expresión y comportamientos en esta sociedad", han advertido en la declaración.

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Barakaldo han recalcado su "firme rechazo ante cualquier tipo de acto de violencia machista" y se ha comprometido a "seguir trabajando para garantizar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres y las personas del colectivo LGTBIQ+ impulsando políticas favorables que garanticen la plena igualdad de toda la ciudadanía del municipio".

Al tratarse de un presunto asesinato, el protocolo de respuesta pública del Ayuntamiento de Barakaldo recoge que debe realizarse una concentración, instalar un crespón negro en el balcón del Ayuntamiento, así como un punto lila en señal de repulsa. Además, el Ayuntamiento se presentará como acusación popular.

Del mismo modo, se ha trasladado el apoyo a la familia, amigos y allegamos de la víctima, y ha puesto a su disposición los servicios que presta el Ayuntamiento, al tiempo que ha animado a la ciudadanía a "formar parte de manera activa de los actos en contra de la violencia machista para que podamos entre todas las personas que conformamos el municipio, construir un Barakaldo libre de violencia machista".