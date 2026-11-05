Barakaldo ofrecerá esta Navidad talleres de tufting, producción musical, robótica y cocina para jóvenes

BILBAO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) ha preparado una nueva programación de ocio para las vacaciones de Navidad dirigida a la población joven del municipio, con propuestas que combinan creatividad, tecnología, música, gastronomía y participación, que incluyen talleres de tufting, producción musical, robótica y cocina para jóvenes.

Bajo el programa Neguko Gunea 2026 y las actividades de Giltzarri, adolescentes y jóvenes podrán disfrutar de talleres, encuentros, fiestas y experiencias diferentes durante las vacaciones escolares, según ha destacado el consistorio.

Entre las propuestas más novedosas de esta edición destacan un taller de tejido creativo tufting, una cata a ciegas de sabores navideños, un campamento de producción musical, un campeonato de robots y un campamento del futuro, además de diferentes talleres de cocina y actividades intergeneracionales.

El programa Gabonetako Baraka Gaua, dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años, volverá a ofrecer actividades gratuitas en el local de Gazte Bulegoa, situado en la calle San Juan, 17. Las propuestas se desarrollarán entre las 17.30 y las 20.30 horas y permitirán disfrutar de diferentes experiencias creativas y gastronómicas.

La programación incluye seis talleres de adornos de Navidad en cerámica, de cocina navideña (en euskera), de tejido creativo tufting, de cata a ciegas 'Sabores de Navidad, de bisutería para Nochevieja y de cocina para elaborar el Roscón de Reyes (en euskera).

Las inscripciones para estas actividades estarán abiertas del 30 de noviembre al 11 de diciembre y podrán realizarse presencialmente en Gazte Bulegoa, a través del WhatsApp 688 639 935 o mediante el correo electrónico gaztebulegoa@barakaldo.eus.

Además, las vacaciones arrancarán con una propuesta festiva en el Parque de Los Hermanos. El 19 de diciembre, de 19.00 a 00.45 horas, tendrá lugar Gabon-Salseoa, una noche de música y actividades de la mano de los conocidos DJ del colectivo Salseo Bilbao. Bajo la carpa instalada en el parque se sucederán las sesiones musicales, acompañadas de un taller de maquillaje y photocall.

Por su parte, Giltzarri ha organizado un programa de ocio educativo y participación dirigido a chicos y chicas de entre 12 y 18 años (nacidos entre 2009 y 2014). Entre el 19 de diciembre y el 4 de enero, podrán participar en salidas, talleres, actividades formativas, encuentros intergeneracionales y fiestas juveniles.

Las actividades se desarrollarán principalmente en los Topalekuak de Barakaldo y Cruces, así como en otros espacios culturales del municipio. La programación incluye propuestas especialmente vinculadas a la tecnología y la creatividad, como un campeonato de robots, un taller de cerámica, un campamento de producción musical y un encuentro intergeneracional, además de talleres de cocina.

Todas las actividades serán gratuitas, a excepción de las salidas y excursiones, que tendrán el precio establecido en la Ordenanza Municipal.

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN

El plazo de preinscripción para las actividades de Giltzarri estará abierto del 10 al 22 de noviembre. Las solicitudes podrán realizarse a través de la sede electrónica municipal (www.barakaldo.eus), utilizando la tarjeta electrónica BakQ, o presencialmente en los Topalekuak del Centro Cívico de Cruces y del CIS del Parque de Los Hermanos, de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas.

Dado que las plazas son limitadas, se adjudicarán mediante sorteo, que se celebrará el 25 de noviembre a través de la plataforma electrónica municipal.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información en www.giltzarri.info o contactar con la oficina de Giltzarri en el teléfono 944 789 597 y en el correo electrónico giltzarri@barakaldo.eus.