Barakaldo organiza 25 actividades musicales del 14 al 29 de noviembre para celebrar Santa Cecilia

Cartel promocional - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ofrecerá del 14 al 29 de noviembre una programación de hasta 25 actividades musicales repartidas por diferentes espacios de la ciudad con motivo de la celebración de Santa Cecilia.

En un comunicado, el consistorio ha informado que se llevarán a cabo conciertos corales, actuaciones instrumentales, música y danza tradicional, pasacalles y rondas musicales, con la participación de agrupaciones corales y musicales del municipio, junto a asociaciones culturales, formaciones invitadas de otros municipios, alumnado del Conservatorio y la Banda Municipal de Música.

Además, del 10 al 30 de noviembre podrá visitarse en la sala Ceferino del Olmo la exposición 'Bizkaiko musika tradizionalak', una muestra dedicada al patrimonio musical tradicional de Bizkaia que permitirá conocer a algunos de sus músicos más destacados del siglo XX y los instrumentos vinculados a esta tradición.

La programación comienza el sábado 14 de noviembre y se prolongará durante los quince días siguientes con propuestas en diferentes puntos de la localidad. Los conciertos corales tendrán un protagonismo importante con la participación de numerosas formaciones barakaldesas, entre ellas la Coral Zigor, el Coro Bengolea, la Coral Kantarte, el Coro Amanecer, la Coral Cantabria, el Coro Lagun Beti, la Coral Gure Nahia, el Coro de Zuazo, la Schola Cantorum, el Orfeón Barakaldés, el Coro San Isidro Labrador del Centro Manchego y el Coro Tierras del Cid Campeador del Centro Burgalés.

A ellas se sumarán agrupaciones invitadas de otros municipios, como la Coral Columba de Cantabria, Ipar Alde Abesbatza de Derio, Gaudeamos Hodei de Bilbao y el Coro San Fernando de Castilla y León de Sestao.

La música instrumental también tendrá su espacio con las actuaciones de la Banda Municipal de Música y del alumnado del Conservatorio. Asimismo, la programación incluirá propuestas de música y danza tradicional de la mano de Hala Dzipo Kultur Elkartea, Ibarra-Kaldu Taldea, Lutxanako Dultzaina Taldea, Amaia Dantza-Taldea y Laguntasuna Taldea.

Por último, agrupaciones como Amigos de la Guitarra y Tierra de Gracia (Venezuela), entre otras, protagonizarán diferentes actuaciones en espacios como el paseo de los Fueros, Gernikako Arbola, Beurko-Bagatza, Lutxana-Llano y Zuatzu-Arteagabeitia.