Barakaldo pone en marcha una encuesta para conocer las necesidades en materia de vivienda de sus vecinos

Archivo - Bloques de viviendas en Barakaldo, en Bizkaia. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha puesto en marcha, hasta el próximo 30 de noviembre, una encuesta entre la ciudadanía de la localidad vizcaína dentro del proceso de elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, con el objetivo de recoger las necesidades y dificultades en materia de vivienda.

Según ha informado el área de Vivienda, Planificación y Gestión Urbanística, la encuesta puede cumplimentarse en línea, en euskera o castellano, a través de la web municipal en el apartado Buzón Ciudadano (Encuestas). También estará disponible en papel en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento. Además, la empresa IKEI contactará telefónicamente con una muestra de vecinos.

El concejal de Vivienda, Planificación y Gestión Urbanística, Juan Antonio Pizarro, ha destacado la importancia de contar con la opinión de la ciudadanía para que el Plan responda a la realidad social de Barakaldo. "Queremos que las decisiones respondan a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas", ha asegurado.

Así, la encuesta preguntará a los barakaldeses si necesitan cambiar o mejorar su vivienda, qué tipo de vivienda buscan, en qué barrio, si optan por la compra o el alquiler y cuánto podrían destinar mensualmente. También recogerá información sobre las personas del hogar que prevén independizarse en los próximos años.

El cuestionario está dirigido a la persona de referencia de cada hogar y "es suficiente con completar uno por vivienda", ha explicado el Consistorio, que ha desatacado que "la participación es importante también para quienes no tienen actualmente una necesidad de vivienda, ya que sus respuestas ayudarán a conocer mejor la realidad del municipio". La información facilitada será confidencial y estará sujeta al secreto estadístico.

ZONA TENSIONADA

El Consistorio ha destacado que el acceso a la vivienda constituye "uno de los principales retos" de Barakaldo. En 2025, el municipio fue declarado Zona de Mercado Residencial Tensionado, ya que los hogares destinan de media más del 30% de sus ingresos al alquiler y a los gastos básicos.

Además, una de cada cuatro viviendas carece de ascensor y más de 4.700 personas empadronadas buscan vivienda protegida a través de Etxebide.

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo permitirá planificar la política municipal en esta materia para los próximos años, con medidas orientadas a "reducir el esfuerzo económico de las familias, aumentar la vivienda asequible, impulsar la rehabilitación y movilizar la vivienda vacía".

Esta encuesta abre un proceso participativo que continuará con mesas de trabajo y, más adelante, con un periodo de exposición pública del Plan.