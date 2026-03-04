Barakaldo recoge 598 propuestas vecinales a los presupuestos participativos en sus carpas en los barrios

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, en una de las carpas de los presupuestos participativos. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha recogido un total de 598 propuestas ciudadanas a los presupuestos participativos durante la primera semana de recorrido de las carpas instaladas en los barrios. En esta edición, la localidad vizcaína ha destinado una partida de 2,2 millones para invertir en los proyectos seleccionados por los vecinos en este proceso.

El concejal de Alcaldía, Gorka Zubiaurre, ha destacado la "excelente acogida" que está teniendo la iniciativa por parte de la ciudadanía, que "se ha acercado a los puntos habilitados para trasladar sus ideas, sugerencias y proyectos con el objetivo de seguir mejorando Barakaldo desde la participación directa". "Estamos muy contentos, y todavía quedan días para seguir introduciendo ideas y propuestas", ha explicado.

Las carpas de los presupuestos participativos han recorrido los barrios de Barakaldo hasta el pasado lunes para "acercar el proceso participativo a pie de calle" y, de este modo, facilitar que los vecinos puedan informarse y presentar sus propuestas "de manera sencilla y accesible".

Dos personas han dinamizado las carpas durante esta semana de recorrido, resolviendo dudas, ayudando a completar los formularios y animando a la ciudadanía a participar.

OTROS CANALES

A las 598 propuestas recogidas en las carpas hay que sumar las que se han realizado estos días a través del resto de canales, así como las que lleguen hasta el próximo domingo, ya que la participación está abierta hasta el 8 de marzo.

Las personas interesadas pueden seguir participando a través de la Sede Electrónica municipal www.barakaldo.eus y los buzones habilitados en distintos barrios de la ciudad.

Además, esta mañana se ha ofrecido una charla para personas mayores en la que se ha explicado cómo se pueden presentar propuestas y dónde se pueden entregar.