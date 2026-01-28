Barakaldo suma 27 rodajes audiovisuales desde 2015, con el Palacio Munoa como uno de los espacios más demandados

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, en el Palacio Munoa - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Barakaldo ha acogido 27 rodajes de películas, series, programas de televisión, anuncios y videoclips desde 2015, con el Palacio Munoa como uno de los espacios más demandados.

Desde producciones cinematográficas hasta series de alcance internacional, "la ciudad ha logrado proyectar su imagen al exterior gracias a la diversidad de espacios disponibles y a una clara apuesta por la recuperación y puesta en valor de su patrimonio", según ha destacado la alcaldesa, Amaia del Campo.

"La llegada de rodajes de este nivel es motivo de orgullo para la ciudad. Barakaldo se muestra al mundo tal y como es: una ciudad con historia, con patrimonio y abierta a nuevas oportunidades", ha afirmado Amaia del Campo, para subrayar que "cada producción supone una ventana para que millones de personas conozcan nuestros espacios y nuestra identidad".

Del Campo ha señalado que "uno de los enclaves que mejor ejemplifica este crecimiento es el Palacio Munoa, convertido en una de las localizaciones más demandadas por productoras estatales e internacionales". El último rodaje que acaba de finalizar en este espacio ha sido el de 'Sira', una serie producida por Atresmedia y Netflix, cuyo equipo ha trabajado durante varias semanas en Barakaldo.

La pasada semana, la alcaldesa de Barakaldo y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, visitaron el rodaje para conocer de primera mano el desarrollo de esta producción de gran proyección internacional.

ESCAPARATE AUDIVISUAL

Del Campo ha destacado que la acumulación de estos 27 rodajes realizados en distintos puntos de la ciudad, como el Palacio Munoa, el Conservatorio, centros educativos, barrios y espacios culturales, ha convertido a Barakaldo en "un escaparate audiovisual que permite mostrar su patrimonio, su arquitectura y su entorno urbano a audiencias de todo el mundo".

"Esta exposición internacional refuerza la imagen de la ciudad y la posiciona como un municipio preparado para acoger grandes producciones", ha subrayado.

En este proceso, ha destacado, el Palacio Munoa juega "un papel protagonista". El espacio cumple ahora diez años desde su recuperación como equipamiento municipal, una década en la que ha sido declarado Bien de Interés Cultural (2017) y que ha sido marcada por un trabajo continuo y respetuoso con el patrimonio histórico.

Las intervenciones realizadas por parte del Ayuntamiento han permitido recuperar elementos clave del conjunto, como el tejado, la cristalera, la galería, la entrada principal y distintos espacios interiores, manteniendo siempre el valor patrimonial del edificio. Hasta la fecha, se han destinado cerca de 3,9 millones de euros para la recuperación de esta "joya" del patrimonio barakaldés, ha apuntado la alcaldesa.

Gracias a "esta apuesta sostenida por la recuperación del patrimonio y la colaboración con el sector audiovisual", Barakaldo "no solo protege y pone en valor sus espacios históricos, sino que los transforma en un motor de proyección cultural, económica y turística, reforzando su atractivo como ciudad abierta al cine y a las grandes producciones", ha subrayado Del Campo.

"La llegada de producciones a la ciudad genera también economía a pie de calle, ya que los equipos de grabación viven en Barakaldo durante semanas, lo que supone alojamiento, comida y servicios que consumen en la ciudad, y contratan a vecinos como extras", ha concluido la alcaldesa.