Barredo resalta el "papel del sector agrario y la necesidad de tomar conciencia sobre la seguridad alimentaria"

VITORIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Alimentación Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha resaltado el "papel estratégico del sector agrario y la necesidad de que la sociedad tome conciencia sobre su importancia de cara a la seguridad alimentaria".

Unas declaraciones que ha efectuado con ocasión de la celebración este martes del 'Día Mundial de la Agricultura', para agradecer el trabajo que "cada día realizan en el campo vasco y en todos los del mundo miles de personas agricultoras en un objetivo clave para la sociedad, como es la producción de alimentos".

"Esta jornada es una fecha que sirve para recordar ese esencial trabajo de nuestros agricultores, baserritarras y de quienes trabajan en el medio rural o lo comparten con otras actividades. Aquí, en especial, lo valoramos por los productos de alta calidad que consiguen en sus explotaciones y que sitúan a nuestra alimentación y gastronomía en los más destacados lugares haciendo de ello algo referencial", ha añadido la consejera.

Barredo ha apelado también "para que todas las sociedades tomen conciencia de que las explotaciones agrícolas familiares de todo el planeta producen el 80% de los alimentos del mundo y de que las mujeres representan el 43% de la mano de obra agrícola o más, sobre todo, en los países menos desarrollados, pero se enfrentan a barreras para acceder a la tierra, al crédito y a la tecnología".