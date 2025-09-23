El barrio de Arteagabeitia-Zuazo de Barakaldo celebra este domingo la Feria Agrícola y de Artesanía con 32 expositores

Cartel de la Feria Agrícola y de Artesania de Arteagabeitia-Zuazo. - ASOCIACIÓN VECINAL IBARRETA AUZO ELKALTEA

BILBAO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Arteagabeitia-Zuazo de Barakaldo (Bizkaia) celebrará este domingo, 28 de septiembre, una nueva edición de la Feria Agrícola y de Artesanía, que contará con 32 expositores.

Organizada por El Trastero Eragile Taldea y la Asociación vecinal Ibarreta Auzo Elkaltea del barrio de Arteagabeitia-Zuazo, la tradicional Feria Agrícola y de Artesanía se ubicará en el bulevar Resurrección María de Azkue.

Con la presencia de 32 expositores, se podrán adquirir productos de la huerta, pastel vasco, pan, miel, txakoli, cerveza artesana, embutidos, queso y talo, así como obras de artesanía en cerámica, textil, papel y bisutería. Durante la feria se desarrollarán diversas actividades musicales y danzas, así como talleres y juegos infantiles.