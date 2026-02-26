El barrio de San Julián (Muzkiz) registra nivel elevado de benceno por un incidente en un tanque de gasolina de Petronor

Archivo - Planta de Petronor en Muskiz (Bizkaia) - PETRONOR - Archivo

BILBAO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El barrio de San Julián en Muskiz (Bizkaia) ha registrado este jueves una valor "significativamente elevado" de benceno, entre las 10.15 y las 11.00 horas, tras una incidencia en un tanque de gasolina de Petronor, ubicada en esta localidad vizcaína, según ha informado el Departamento de Salud. Los niveles han ido descendiendo y no es necesario "adoptar medidas extraordinarias de protección de la salud por parte de la población".

En un comunicado, Medio Ambiente y Salud Pública de Gobierno Vasco han informan de la detección puntual, en la citada hora, de concentraciones de benceno en aire ambiente entre 80 y 132 ug/m3, que es un "valor significativamente elevado".

Los departamentos del Gobierno vasco competentes en Seguridad, Medio Ambiente y Salud (Salud Pública) están realizando un seguimiento exhaustivo de la situación y de las medidas correctoras que está aplicando la empresa.

Según han subrayado, los resultados de este seguimiento muestran que los niveles están bajando progresiva y rápidamente, tras la adopción de las medidas por parte de la empresa y cambios en condiciones meteorológicas, aunque "el seguimiento sigue siendo exhaustivo".

TANQUE DE GASOLINA

El Gobierno vasco ha explicado que Petronor ha tenido una incidencia en uno de sus tanques de gasolina y, como consecuencia de ello, parte de la gasolina se ha evaporado generando una emisión de su fracción volátil al aire.

El Ejecutivo ha indicado que la empresa está aplicando todas las medidas correctoras establecidas en los protocolos de seguridad "para minimizar la evaporación y resolver la incidencia con la máxima celeridad".

Por su parte, Medio Ambiente y Salud Pública) están realizando una evaluación continua de la posible afección a la población, a través de los datos de la Red de Control de Calidad de Aire de Euskadi, de muestreos específicos en el entorno, y de las medidas correctoras que está ejecutando la empresa para reducir las emisiones.

Según ha reiterado, los resultados de este seguimiento muestran que los niveles están bajando "progresiva y rápidamente" tras la adopción de las medidas por parte de la empresa y cambios en condiciones meteorológicas. Los valores en San Julián a las 11.45 horas han sido de en torno a 5 ug/m3 y "siguen en la tendencia descendente".

Los servicios técnicos de medio ambiente han realizado una inspección a la empresa y se ha observado que la empresa está adoptando "las medidas oportunas y recogiendo el material vertido".

El Gobierno vasco ha indicado que, teniendo en cuenta que la incidencia ha sido "puntual y de corta duración", con los niveles actuales no se considera necesario adoptar medidas extraordinarias de protección de la salud por parte de la población general. Los servicios seguridad, medio ambiente y salud pública continuarán evaluando la situación de forma continua e informaran de cualquier novedad.