El barrio vitoriano de Adurza estrena un parque renovado con más zonas verdes, juegos y espacios para el encuentro

Parque renovado en Adurza - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha inaugurado este martes el renovado parque de Adurza, una actuación impulsada a través del programa de participación ciudadana 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz' que ha permitido transformar este espacio en un lugar más amable, accesible, verde y pensado para la convivencia vecinal.

En el acto han participado la alcaldesa Maider Etxebarria, la teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, y la concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa.

La intervención ha supuesto la renovación integral de este parque ubicado al final de la calle Zumaquera, un espacio rodeado de viviendas y muy utilizado por el vecindario, pero que presentaba un importante deterioro tanto en los pavimentos como en los elementos de juego y el mobiliario urbano.

El proyecto ha permitido crear un parque más moderno, accesible y preparado para distintos usos y edades. La actuación ha incluido la renovación de pavimentos, la ampliación de las zonas verdes y del arbolado, nueva iluminación en la zona central, mejora de los accesos y la instalación de nuevo mobiliario urbano como bancos, papeleras, fuente, aparcabicicletas y merenderos.

Además, se han incorporado nuevos elementos de juego infantil para distintas edades, entre ellos una pirámide de cuerdas, juegos de equilibrio o una torre con tobogán, así como juegos accesibles para menores con movilidad reducida o diversidad funcional.

En su inauguración oficial, la alcaldesa, Maider Etxebarria, ha asegurado que "el parque de Adurza ha dejado atrás su aspecto anticuado para convertirse en un espacio de encuentro" y "un lugar para socializar y disfrutar, más verde, accesible e intergeneracional, diseñado en base a una petición vecinal del programa de participación Hobetuz".

"Este parque era un espacio muy utilizado y muy querido en Adurza, pero necesitaba una renovación importante. Lo más valioso es que este proyecto nace precisamente del propio barrio, del programa 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz' y del empuje de vecinos que quisieron mejorar este espacio y darle una nueva vida", ha destacado la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal.

"Las ciudades no solo avanzan creando nuevos espacios, también avanzan cuando saben cuidar bien los que ya forman parte de la vida cotidiana de los barrios. Renovar parques, sustituir juegos infantiles, mejorar la accesibilidad o incorporar más zonas verdes es también una forma de mejorar la calidad de vida de las familias", ha destacado.

Asimismo, ha recordado que esta actuación forma parte de una línea de trabajo más amplia que el Ayuntamiento está desarrollando en distintos puntos de la ciudad para renovar y modernizar áreas de juego infantiles y espacios de convivencia vecinal.

En las últimas semanas se han inaugurado también la renovación del parque de La Presa, en Abetxuko, y los nuevos juegos de la calle Getaria, Enrique Eguren y Gerardo Armesto. Además, actualmente continúan en marcha otras actuaciones como la reforma del parque de la calle Caracas o la renovación del área infantil del parque de San Martín.

ENCUENTRO Y CONVIVENCIA

Por último, Miren Fernández de Landa, concejala de Gobierno abierto y Centros cívicos, ha mostrado su satisfacción por poder abrir al disfrute público un nuevo proyecto perteneciente a la cuarta edición de 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz'.

"Los parques son proyectos especialmente positivos para la comunidad, porque fomentan el encuentro intergeneracional, la convivencia, el ocio y el aprendizaje. Una vez más, este programa municipal de participación ciudadana permite convertir en realidad demandas del vecindario, que rotundamente mejora su calidad de vida", ha señalado.

También ha confirmado que el personal municipal ya está dando los primeros pasos de los proyectos que van a materializarse en la V edición de 'Hobetuz' entre 2026 y 2027.