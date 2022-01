Barrundia (Álava) registra la temperatura mínima de Euskadi con 7,2 grados bajo cero

BILBAO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad alavesa de Barrundia ha registrado este domingo la temperatura mínima de Euskadi con 7,2 grados bajo cero, mientras la marcada en Salvatierra ha sido de -6,4º C y en Espejo (Valdegovía) de -6,3º C, según ha informado Euskalmet.

También por debajo de 0 grados centígrados se han quedado municipios como Otxandio (-4,4º C), Orozko (-2,6º C), Ameraun (-2,4º C) o Balmaseda (-1,8º C).

Por otro lado, el Departamento vasco de Seguridad ha dado por finalizado a las diez de la mañana el aviso amarillo heladas, aunque durante la mañana las temperaturas podrían seguir en valores negativos en puntos del interior.