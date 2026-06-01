Basauri (Bizkaia) celebrará el sábado la XV edición de la Urban Festa

BILBAO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Basauri celebrará este próximo sábado, 6 de junio, en el Centro Cívico Basozelai la decimoquinta edición de la Urban Festa, una cita ya consolidada en la agenda juvenil del municipio organizada por el Ayuntamiento vizcaíno a través del Servicio de Juventud ZirtZart, con la colaboración de Aztarnak Muralismo.

Durante toda la jornada, los muros del patio del centro cívico serán intervenidos por una treintena de artistas seleccionados, en su mayoría procedentes de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, según ha informado el consistorio.

Desde las 11.00 hasta las 19.30 horas, el público podrá disfrutar de una exhibición en directo de graffiti, con creaciones originales que transformarán por completo el espacio.

La programación de esta edición también incluye una serie de actividades gratuitas pensadas para todos los públicos. A las 12.00 horas comenzará un taller participativo de graffiti en el que, previa inscripción el propio día, se podrá aprender y experimentar con técnicas de arte urbano. Para acompañar la jornada de la mañana, de 11.00 a 1400 horas Dj Moreira ambientará los patios.

Tras un descanso para comer entre las 14.00 y las 15.00 horas, como novedad en esta edición, se retomará la jornada con un espacio creativo juvenil para involucrar al público infantil y adolescente. Después, se llevará a cabo la "Batalla The Stylos", una competición artística que se celebrará de 17.00 a 19.30 h., donde la creatividad, la destreza y la improvisación serán protagonistas. La tarde culminará con los conciertos de artistas como Victor Rutty, Rober del Piro y Dj Kaef, que tendrán lugar a partir a las 19.30 horas.

La entrada al recinto se realizará por la puerta principal del Centro Cívico Basozelai y la participación en las actividades será gratuita, aunque algunas requerirán inscripción previa el mismo día por limitación de aforo.