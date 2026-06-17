Basauri (Bizkaia) iniciará el próximo lunes las obras de los cinco ascensores que conectarán El Kalero y Basozelai

Archivo - Un ascensor en Basauri - AYUNTAMIENTO DE BASAURI - Archivo

BILBAO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Basauri (Bizkaia) iniciará el próximo lunes, 22 de junio, las obras de construcción de los cinco ascensores que conectarán El Kalero y Basozelai, que supondrán una inversión de 5.395.441 euros.

Esta semana han empezado a instalarse en el entorno de la rotonda de la calle Jacinto Benavente las casetas de obra, en las que una persona de referencia informará y atenderá las consultas de vecinos de forma presencial, o por teléfono cuando deba ausentarse de su puesto.

Según ha indicado el consistorio, tal como han solicitado los vecinos, la obra se dividirá en dos fases con el objetivo de poder mantener la zona de juegos infantiles durante la primera de ellas (este verano).

Los cinco ascensores irán dando acceso a diferentes zonas. Cuatro de ellos conectarán la zona baja y alta de Karmelo Torre. Así, el primer ascensor saldrá de la zona de juegos infantiles de Karmelo Torre cercana a la iglesia y, tras este, otros tres ascensores irán subiendo por el bidegorri a la zaguera de Jacinto Benavente y de ahí hasta la calle Axular (Basozelai).

El quinto ascensor saldrá del bidegorri situado en la trasera de la iglesia y de los portales 19 y 21 de Karmelo Torre para llegar a la altura de los números 27 y 29 de esta misma calle. Además, se remodelarán los dos itinerarios peatonales existentes, obteniendo un itinerario accesible en todo su recorrido con pendiente no superior al 6%.

En este punto, los responsables municipales se han comprometido con los vecinos a no cerrar simultáneamente los dos caminos peatonales, de modo que siempre permanezca habilitado al menos uno de ellos.

En la medida de lo posible, y siempre que sea técnicamente viable, el Ayuntamiento de Basauri intentará poner en funcionamiento los ascensores por fases, de modo que uno o varios puedan entrar en servicio antes de que estén construidos los cinco. Los ascensores tendrán capacidad para 13 personas y todos ellos mantendrán la misma estética.