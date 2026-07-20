Basauri impulsará 362 viviendas y 42 apartamentos dotacionales hasta 2029 tras su declaración como zona tensionada

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, y el alcalde de Basauri, Asier Iragorri. - GOBIERNO VASCO

BILBAO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Basauri impulsará durante los próximos tres años con 362 nuevas viviendas, el 73% de ellas protegidas, y 42 apartamentos dotacionales gracias al plan de acción que acompañará su declaración como Zona de Mercado Residencial Tensionado.

La entrada en vigor de esta calificación está prevista para el próximo 31 de julio, una vez que la resolución sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que actualiza trimestralmente el listado de municipios tensionados.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y el alcalde de Basauri, Asier Iragorri, han presentado esta mañana el contenido del plan específico que acompañará esta declaración y que concentrará durante el periodo 2026-2029 un amplio paquete de actuaciones dirigidas a incrementar la oferta residencial, movilizar vivienda vacía hacia el alquiler asequible, reforzar las ayudas públicas y acelerar la rehabilitación del parque edificado.

La planificación diseñada por ambas instituciones trasciende, además, el periodo de vigencia de la declaración, ya que, una vez superado 2029, el municipio dispondrá ya de suelo y planeamiento para promover otras 1.114 viviendas y 20 alojamientos dotacionales, hasta completar un total de 1.476 viviendas y 62 alojamientos.

Con esta declaración, Basauri se convierte en el decimoctavo municipio vasco declarado zona de mercado residencial tensionado, el cuarto de Bizkaia tras Bilbao, Barakaldo y Galdakao. Según ha dado a conocer Denis Itxaso, en conjunto ya son más de 1.160.000 personas, el equivalente a cerca del 55% de la población de Euskadi, las que residen en municipios que cuentan con esta consideración.

En el caso de Bizkaia, ha especificado que "el porcentaje alcanza el 44,5% de la población del territorio" y ha anunciado que la estrategia "continúa además ampliándose". Actualmente permanecen en tramitación los expedientes correspondientes a Sopela, Urduliz, Gorliz, Bermeo, Lekeitio y Elorrio, en Bizkaia, así como Bergara, Deba, Oiartzun, Oñati, Orio y Hondarribia, en Gipuzkoa.

Itxaso ha indicado que la declaración de Basauri como zona de mercado residencial tensionado "no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para actuar allí donde el mercado está expulsando a quienes quieren desarrollar su proyecto de vida".

Por eso, ha añadido que su objetivo "es claro: proteger a la demanda mientras aumentamos la oferta de vivienda, movilizando todos los recursos públicos disponibles para equilibrar un mercado que hoy no está dando respuesta a las necesidades de muchas familias trabajadoras, personas jóvenes y clase media en general".

Por su parte, el alcalde ha reconocido que "gracias a la declaración como zona tensionada se podrán limitar los precios de los alquileres y favorecer el acceso de las y los basauritarras a una vivienda de alquiler más asequible". "Es un hito más dentro de la batería de medidas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Basauri para aumentar la oferta de vivienda y dar respuesta a una de las principales necesidades de la ciudadanía basauritarra", ha resaltado.

AZBARREN, PRINCIPAL ÁMBITO DE CRECIMIENTO

La operación de mayor envergadura se desarrollará en Azbarren, donde se contemplan 416 viviendas protegidas y 24 apartamentos dotacionales, promovidos conjuntamente por el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento y otros agentes públicos. Durante el periodo 2026 -2029 comenzará la primera fase de este desarrollo con 242 viviendas protegidas, distribuidas entre promociones impulsadas por el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Basauri y Harri Iparra, además de los 24 alojamientos dota cionales promovidos por el Ejecutivo autonómico.

A estas promociones se sumarán las previstas en San Miguel Oeste, donde comenzarán 18 nuevos alojamientos dotacionales junto con 24 viviendas tasadas, así como una nueva fase del ámbito de San Fausto-Pozokoetxe-Bidebieta, que incorporará 36 viviendas libres, reservando además suelo para futuros alojamientos dotacionales.

Igualmente, la Actuación Integrada AI-02 permitirá iniciar 60 nuevas viviendas, de las cuales 24 serán viviendas de protección social y 36 libres.

Además de las actuaciones previstas durante la vigencia de la declaración, el planeamiento municipal incorpora ya nuevas operaciones como el desarrollo de Basconia Noreste, "una de las mayores bolsas residenciales del municipio", ha anunciado el consejero, para avanzar que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, prevé promover 392 viviendas destinadas mayoritariamente al alquiler asequible, "una actuación llamada a convertirse en uno de los principales proyectos públicos de vivienda en Euskadi durante los próximos años".

También tendrán continuidad las siguientes fases de Azbarren , así como los desarrollos previstos en Basconia Sureste, San Miguel Oeste, San Fausto-Pozokoetxe-Bidebieta y otros ámbitos de transformación urbana contemplados en el planeamiento municipal. En conjunto, estas actuaciones permitirán completar el objetivo de 1.476 viviendas y 62 alojamientos dotacionales.

MOVILIZAR LA VIVIENDA VACÍA HACIA EL ALQUILER

Uno de los pilares del plan consiste en aumentar la oferta de vivienda en alquiler mediante la incorporación al mercado de inmuebles actualmente desocupados. Con ese objetivo, el Ayuntamiento elaborará un estudio específico sobre la vivienda vacía existente en Basauri que permitirá conocer con mayor precisión la dimensión del fenómeno, identificar los inmuebles susceptibles de incorporarse al mercado del alquiler y planificar nuevas actuaciones.

Este trabajo se apoyará en diferentes indicadores objetivos, entre ellos los consumos de agua, y servirá de base para actualizar el conocimiento sobre el parque residencial desocupado del municipio. En este sentido, según han apuntado, 9 de cada 10 viviendas de Basauri son principales, "es decir, de las 19.351 viviendas existentes actualmente , 1.924 viviendas son no principales, cifra que apenas ha aumentado en un 0,6% desde 2013".

El plan combina medidas de incentivo con instrumentos de carácter fiscal dirigidos a favorecer la movilización de vivienda vacía. Por un lado, el Ayuntamiento continuará impulsando las bonificaciones fiscales para las personas propietarias que incorporen sus viviendas a programas públicos de alquiler como Bizigune o ASAP. Actualmente estas viviendas disfrutan de una bonificación del 99% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

También se ha endurecido el tratamiento fiscal de aquellas viviendas que permanezcan desocupadas de forma permanente , para lo que el Ayuntamiento ya aplica un recargo del IBI sobre vivienda vacía del 150%, tal y como permite la legislación vigente

Además, el plan apuesta también por generar vivienda mediante un uso más eficiente del parque residencial ya construido, por lo que Basauri continuará impulsando la conversión de locales comerciales en viviendas cuando el planeamiento y las condiciones de habitabilidad lo permitan. Desde la entrada en vigor de la ordenanza municipal en 2021, se han autorizado 113 conversiones de locales en viviendas.

Por otro lado, actualmente 188 jóvenes de 24 a 29 años residentes en viviendas de alquiler libre en Basauri son beneficiarios del programa Gaztelagun, aunque son 610 los que han solicitado la ayuda en algún momento. La declaración de zona tensionada permitirá ampliar los límites de renta subvencionable y los umbrales de ingresos para acceder a Gaztelagun.

En cuanto al acceso a la vivienda de los colectivos con mayores dificultades económicas, actualmente 443 unidades convivenciales de Basauri tienen reconocido el Derecho Subjetivo a la Vivienda y 135 personas perciben la Prestación Económica de Vivienda (PEV).