Basauri subvencionará con hasta 300 euros a jóvenes que hagan en euskera el teórico del carné de conducir

Archivo - Coche de autoescuela - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Basauri subvencionará a jóvenes de entre 17 y 23 años empadronados en el municipio que realicen en euskera el examen teórico de cualquier permiso de conducir, una iniciativa con la que busca fomentar el uso de la lengua vasca también en el ámbito de la formación vial. Las ayudas podrán alcanzar hasta 300 euros, correspondientes al coste de la matrícula en la autoescuela.

La medida se enmarca en el programa "Gidabaimenak Euskaraz", impulsado por el Gobierno Vasco y coordinado por la Federación de Autoescuelas de Euskadi, que promueve la obtención de los distintos permisos de conducción en euskera.

Según ha destacado el Consistorio, este año se ha completado todo el material para poder preparar en euskera todos los carnés de conducir, incluidos camiones, autobuses, etc. La mayoría de los contenidos (manuales y tests) son de la editorial CNAE y han sido traducidos al euskera por el IVAP y UZEI.

Asimismo, el programa ha reforzado su presencia en redes sociales mediante el perfil @gidabaimenak_euskeraz, donde se difunden vídeos y contenidos informativos con consejos prácticos relacionados con la conducción y con el proceso de obtención de los permisos en euskera.

La promoción del carné de conducir en esta lengua comenzó en 2010 en distintos municipios de Bizkaia, entre ellos Basauri. Desde entonces, el Ayuntamiento ha colaborado de forma continuada en su desarrollo mediante campañas de sensibilización, charlas informativas, entrega de premios y concesión de ayudas económicas, ha recordado.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha organizado sesiones prácticas dinamizadas con el fin de mostrar a las y los jóvenes que preparar los exámenes de conducir en euskera resulta accesible gracias a los nuevos materiales didácticos disponibles.

Estas jornadas tendrán lugar el próximo 19 de junio y contarán con la participación de alumnado matriculado en los euskaltegis del municipio, ha detallado.