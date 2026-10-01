BBK abre por primera vez un concurso de carteles para Santo Tomás

Archivo - Feria de Santo Tomás en Bilbao - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

BBK ha puesto en marcha por primera vez un concurso de carteles para seleccionar la imagen que anunciará la feria de Santo Tomás, que celebrará su nueva edición el próximo 21 de diciembre en Bilbao. El certamen, que permanecerá abierto hasta el 31 de octubre, concederá un premio de 2.000 euros.

Según han explicado desde BBK, las propuestas podrán presentarse a través del formulario habilitado en la web www.santotomasbbk.eus. El concurso está abierto a personas mayores de edad, profesionales o amateurs del diseño gráfico, y cada participante podrá presentar una única obra, que deberá ser original e inédita. El cartel tendrá formato vertical de 50 x 70 centímetros y deberá incluir el texto "SANTO TOMAS 2026 / Abenduak 21 Diciembre".

Las propuestas deberán presentarse en formato digital, mediante un JPG de un máximo de 5 MB y un PDF en alta resolución (300 ppp), a tamaño final de impresión, con los textos vectorizados y en espacio de color CMYK. Las obras deberán estar identificadas con un título o lema en mayúsculas.

También se contempla el uso de herramientas de Inteligencia Artificial en la elaboración de las propuestas, aunque, en caso de utilizarlas, será obligatorio indicarlo y detallar el nivel de intervención de la persona autora, "garantizando en todo momento el respeto a los derechos de propiedad intelectual". En cualquier caso, a la hora de valorar las obras, "la intervención humana prevalecerá sobre el uso de la IA", ha precisado BBK.

Un jurado compuesto por once personas, representantes de diferentes entidades y ámbitos vinculados a Bilbao, será el encargado de valorar las propuestas. El jurado se reunirá el 4 de noviembre y seleccionará seis carteles finalistas, que serán expuestos en el hall de la Sala BBK del 9 al 13 de noviembre.

Entre los criterios de valoración se tendrá en cuenta la capacidad de las propuestas para representar la diversidad de la sociedad, evitando roles y estereotipos relacionados con el género y la orientación sexual, el origen y la cultura, la diversidad funcional, la edad, la clase social o la corporalidad, entre otros aspectos.

El cartel ganador será elegido por el jurado y el fallo se dará a conocer el 17 de noviembre. Su autor recibirá un premio de 2.000 euros.

Desde la BBK han destacado que, además de "ser una gran fiesta", Santo Tomás es una jornada que "permite poner en valor el primer sector, el producto local y el trabajo de todas las personas que mantienen vivo nuestro entorno rural".