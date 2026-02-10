BBK Kuna de Bilbao acoge la IV muestra BBK ART(e)gileak, creada por artistas y personas de centros sociales de Bizkaia

Archivo - Edificio de BBK Kuna en el casco viejo de Bilbao. - BBK - Archivo

BILBAO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

BBK ha inaugurado este martes en BBK Kuna de Bilbao la exposición de la cuarta edición de BBK ART(e)gileak 2025, que recoge las creaciones artísticas desarrolladas conjuntamente por artistas vizcaínos y personas usuarias de centros sociales del territorio.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 8 de marzo, busca acercar el arte contemporáneo a la vida cotidiana, "generando diálogos abiertos y compartidos que estimulen el intercambio, la creatividad, la experimentación y la innovación" entre artistas y usuarios.

La entidad ha afirmado en un comunicado que la muestra está incluida en el programa Herriz Herri de BBK y tiene como objetivo llevar el arte contemporáneo y la creación a otros espacios y entornos, no solo urbanitas, con el objetivo de "democratizar y descentralizar el arte".

En la cuarta edición del proyecto, desarrollada entre octubre y diciembre de 2025, un total de cinco artistas y personas usuarias de cinco centros sociales del territorio han participado activamente en procesos de cocreación, sin un diseño previo, partiendo de la escucha y la observación para diseñar así proyectos específicos para cada contexto.

ASOCIACIÓN ANTESPACIO

BBK ART(e)gileak es posible gracias a la colaboración de la asociación ANTespacio, que coordina el programa y apuesta por el arte y la mediación como herramientas clave para la transformación social y la muestra responde al compromiso de BBK por acercar el arte y la cultura a todos los vizcaínos, según han destacado.

En la cuarta edición de BBK ART(e)gileak ha participado en primer lugar Eragintza Fundazioa, La Ola, Sondika de Susana Talayero. En esta propuesta, la artista ha colaborado con las personas usuarias de Eragintza Fundazioa, transformando el espacio en un taller de experimentación compartida.

Por su parte, la Asociación Amas de casa de Trapagaran // Bokashi, de la mano de Laura Marchante, ha confeccionado, de manera colaborativa, una carpa textil concebida como espacio de encuentro intergeneracional.

Por su parte, la artista multidisciplinar Irene de Madrazo ha colaborado con la Asociación Izarbidean de Markina en una exploración donde convergen la música y la pintura, a través de talleres que transitan entre el ritmo sonoro y la mancha de la acuarela.

El artista Karlos Martínez ha colaborado con las personas usuarias del Centro de Día de Osakidetza en Durango, para convertir el dibujo en un territorio de exploración y pensamiento, según han destacado.

Por su parte, en la residencia Goiuriko Ama Nagusien Elkartea de Iurreta, Ainhoa Resano se planteó un diálogo entre los álbumes personales y el relato compartido para conformar un atlas de memoria común.