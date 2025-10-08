'BBK Museo Hiria' homenajea a mujeres artistas con la exposición de obras en doce espacios al aire libre de Bilbao

Las piezas se exponen en pantallas led de gran formato, acompañadas de una composición escrita e interpretada también por mujeres

La iniciativa 'BBK Museo Hiria 2025. Ellas firman. Emakumeak sortzaile' rendirá homenaje a mujeres artistas de distintas épocas en una docena de espacios al aire libre de Bilbao, donde se expondrán sus piezas en pantallas led de gran formato, acompañadas de composiciones escritas e interpretadas por mujeres.

La propuesta, que se enmarca en el décimo aniversario de la Fundación Bancaria BBK y busca acercar la cultura a la ciudadanía, se podrá recorrer este jueves, 9 de octubre, el viernes 10 y el sábado 11 en distintas localizaciones al aire libre de la capital vizcaína.

Con esta muestra, BBK pretende convertir Bilbao en un "museo al aire libre" en el que se rendirá homenaje a las mujeres en la historia del arte que, pese a su "talento y aportaciones decisivas, fueron durante siglos invisibilizadas o privadas del reconocimiento que merecían".

De hecho, como ha recordado el director general de BBK, Gorka Martínez, durante la presentación del proyecto, aunque las iniciativas artísticas cada vez tienen más público, la labor de las mujeres en este campo es "poco conocida" y, al hablar de mujeres en el mundo del arte, surgen figuras como Frida Kahlo pero "poco más somos capaces de decir".

"Por eso, dentro de nuestra labor de difusión de la cultura y en pro de la igualdad, consideramos importante poner en valor la obra de las mujeres que han desarrollado unas obras importantísimas en el mundo del arte, tanto en la plástica como en la música", ha señalado en el acto desarrollado en la Sala BBK de Bilbao, en el que también han participado la directora de proyectos de Magán Somos Cultura y directora de 'BBK Museo Hiria', Jara Gómez-Carpintero, la directora artística de ESAS, Ane Legarreta Méndez, y la compositora Haizea Huegun Durán.

La muestra reunirá "doce obras universales, desde el Renacimiento hasta la contemporaneidad", de otras tantas artistas. En concreto, en el recorrido se encontrará 'Puerto Zumaia' de Menchu Gal en la Sala BBK, 'La mujer con cabra' de Maruja Mallo en Diputación, 'Naturaleza muerta' de María Blanchard en la plaza Bizkaia, 'El nacimiento de San Juan Bautista' de Artemisia Gentileschi en la plaza Indautxu, 'Bodegón con queso, pan y utensilios para beber' de Clara Peeters en la calle Ercilla y 'Autorretrato' de Tamara de Lempicka en Zubizuri.

Además, en la plaza Pío Baroja podrá verse 'Retrato de Constanza Alidosi' de Lavinia Fontana, en Jardines de Albia 'Mujer sentada con niño en brazos' de May Cassatt, en el parque de El Arenal 'Jimson weed' de Georgia O'Keeffe, en la plaza Arriaga 'Las dos Fridas' de Frida Kahlo, en el mercado de La Ribera 'Reunión para la caza' de Rosa Bonheur y en la plaza de Santos Juanes 'La partida de ajedrez' de Sofonisba Anguissola.

Cada pieza será expuesta en pantallas led de gran formato (3x3 metros) y, con tecnología de alta definición y marcos de aluminio elaborados por Marcos Cano, el público podrá disfrutar de "un recorrido visual detallado y envolvente por cada obra", han explicado desde BBK.

Cada cuadro estará acompañado por una composición escrita e interpretada por mujeres, seleccionada por el colectivo ESAS, una red de profesionales comprometidas con la visibilidad femenina en el ámbito cultura y musical. Las piezas, además, se interpretarán en directo en la inauguración oficial este jueves a las ocho de la tarde.

'BBK Museo Hiria 2025. Ellas firman. Emakumeak sortzaile' se podrá recorrer en la jornada del día 9 de 19.00 a 22.30 horas y los días 10 y 11 desde las 19.00 a las 23.00 horas.

HISTORIAS INTERESANTES

Según ha destacado Jara Gómez-Carpintero, el público encontrará en este recorrido "cuadros superinteresantes" sobre los que ha animado a "investigar un poco más".

Entre las "historias muy interesantes" que tienen detrás estas obras, ha citado la experiencia de Rosa Bonheur, la autora de 'Reunión para la caza', "una persona a la que le encantaban los animales" y que, en una época en la que era "muy complicado que una mujer accediera a hacer ese tipo de estudios, se colaba en mataderos vestida de hombre para poder estudiar cómo eran los animales y hacer bien la figura de cada uno de ellos". La artista también "consiguió una licencia de policía para poder vestir con pantalones".

También ha destacado la que subyace a la obra de Maruja Mallo ('La mujer con cabra') --parte de la generación del 27 y considerada "la rebelde del grupo"--, que sostenía que "pintar cabras le gustaba mucho más que pintar personas porque eran mucho más libres".

Por lo que respecta a las composiciones que acompañan a estas piezas, según ha explicado Ane Legarreta, se ha seleccionado, para cada cuadro, una instrumentación diferente que se "fusione a la perfección con el carácter de cada cuadro".

En las obras interpretadas se encuentran composiciones de "mujeres que ya no conviven entre nosotros, pero también se quiere dejar espacio a compositoras que actualmente está realizando su recorrido profesional", como Haizea Huegun Durán.

Por su parte, la compositora ha valorado que este proyecto ha supuesto "una oportunidad muy bonita para que la gente pueda escuchar música clásica en otros contextos, sacarla de los auditorios".