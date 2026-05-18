BBVA apoyó a cerca de 600 empresas vascas en su internacionalización durante el primer trimestre del año

Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research; Peio Belausteguigoitia Country manager de BBVA en España; Elena López Nieto, Directora Regional Norte de BBVA; Marta Alonso, Directora Territorial Norte de BBVA; José García Casteleiro, - BBVA

BILBAO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

BBVA apoyó a cerca de 600 empresas vascas en el primer trimestre del año en sus procesos de internacionalización y la estimación de su servicio de Estudios es que Euskadi podría crecer un 2% en 2026, según ha informado la entidad vasca en un comunicado.

Estos datos han sido dados a conocer con motivo de la reunión del Consejo Asesor Regional (CAR) de la Dirección Territorial Norte de BBVA celebrada este lunes en el Palacio San Joseren de Getxo (Bizkaia), en el marco de los encuentros periódicos que mantiene el banco para analizar la evolución del entorno económico y los principales retos del tejido empresarial.

Durante la jornada se ha puesto de manifiesto la fortaleza de las pymes y grandes empresas vascas y "el compromiso de BBVA con Euskadi". En este sentido, la entidad ha subrayado que, en el primer trimestre de 2026, más de 600 pymes y empresas vascas contaron con su apoyo en sus procesos de internacionalización.

Este foro, integrado por empresarios y expertos independientes de reconocido prestigio en el ámbito empresarial, ha abordado en esta edición la evolución del contexto económico en un entorno marcado por los cambios geopolíticos, así como las oportunidades que ofrece la transformación digital y la inteligencia artificial para las empresas.

A la jornada han asistido el 'country manager' de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia; la directora Territorial Norte de BBVA, Marta Alonso; la directora regional Norte de BBVA, Elena López Nieto; el director de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA en España, José García Casteleiro; el responsable de análisis económico de BBVA Research, Rafael Doménech y el responsable de Data e Inteligencia Artificial de BBVA en España, Ricardo Oliver.

Peio Belausteguigoitia ha destacado el dinamismo y la capacidad de adaptación del tejido empresarial vasco en un entorno global "cada vez más complejo". "Las empresas vascas han demostrado históricamente una enorme capacidad para competir en los mercados internacionales. En BBVA queremos seguir acompañándolas en ese crecimiento, poniendo a su disposición soluciones especializadas, financiación y toda la potencia de la Inteligencia Artificial para afrontar con éxito los nuevos retos", ha señalado.

CRECIMIENTO DEL 2%

Durante el encuentro, Rafael Doménech ha destacado la resiliencia de la economía vasca en un entorno internacional especialmente complejo y ha señalado que el País Vasco podría crecer un 2% en 2026.

Doménech ha subrayado que la incertidumbre geopolítica, el aumento de los costes energéticos y las tensiones comerciales están afectando al comercio internacional, pero ha puesto en valor "la fortaleza del tejido industrial y exportador vasco, así como su elevada capacidad de adaptación".

Además, ha explicado que la progresiva normalización del contexto internacional y el impulso de la demanda europea, apoyada en los planes de estímulo fiscal, permitirán acelerar el crecimiento del PIB hasta el 2,8% en 2027, gracias a la mejora de las exportaciones y a la recuperación de la actividad industrial.

Por su parte, Ricardo Oliver ha presentado la estrategia de BBVA en el ámbito de los datos y la inteligencia artificial, destacando el "papel clave" de estas capacidades para ofrecer "soluciones más personalizadas, mejorar la toma de decisiones empresariales y acompañar a las compañías en su transformación digital".

"En BBVA apostamos por la tecnología para simplificar la operativa internacional. Plataformas digitales, inteligencia artificial, herramientas de análisis de mercados y soluciones basadas en datos permiten que hoy las empresas puedan tomar decisiones con más información y operar en distintos mercados con mayor agilidad", ha manifestado.