Escolástico Sánchez, Director de Quantum de BBVA; Marta Alonso, Directora de Territorial Norte de BBVA; Nerea Martiartu, Directora Gerente de Lantik y Valentín García, Director de Innovación de Lantik - BBVA

BILBAO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

BBVA y la Diputación Foral de Bizkaia han acercado la tecnología cuántica a aplicaciones reales en la banca en la tercera edición del Bizkaia-BBVA Banks in Quantum Days, un foro internacional impulsado por la institución foral y la entidad bancaria.

La cita ha reunido durante tres días en Bilbao a a un centenar de representantes de 50 instituciones financieras de todo el mundo, quienes han compartido los últimos avances, retos y oportunidades que estas tecnologías plantean para el futuro de la banca.

La tercera edición ha acogido, además, la entrega del primer premio a una empresa por el impulso de la tecnología cuántica, que ha recaído en Swift.

Según han informado en sendos comunicados ambos organizadores, esta tercera edición "ha puesto de manifiesto los progresos realizados por el sector financiero en el desarrollo de aplicaciones de computación cuántica, que permiten avanzar desde la investigación y la experimentación hacia casos de uso cada vez más concretos".

La industria se encuentra cada vez más cerca de poder trasladar estas capacidades a soluciones reales que aporten valor a los clientes y mejoren los procesos financieros, aunque todavía existen desafíos tecnológicos por superar.

En palabras del responsable de Quantum en BBVA, Escolástico Sánchez, "esta tercera edición es un punto de inflexión en el impulso de la tecnología cuántica en la banca, ya que las entidades han avanzado mucho para poder presentar soluciones reales basadas en esta tecnología".

Durante tres jornadas, entre este lunes y hoy miércoles, 'Banks in Quantum Days' ha abordado desde distintos ángulos los desafíos y oportunidades que plantea el desarrollo de estas tecnologías emergentes para el sector financiero.

En concreto, la primera jornada se centró en cómo los principales bancos internacionales están explorando y aplicando la computación cuántica al sector financiero con especial atención a su evolución desde la investigación hasta casos de uso reales que aporten valor al negocio, como la optimización de la reposición de efectivo en cajeros, la mejora de la toma de decisiones.

El objetivo principal ha consistido en identificar "dónde la computación cuántica puede generar ventajas competitivas reales en banca, qué grado de madurez ha alcanzado y cuáles son los retos para su adopción a escala".

El segundo día se focalizó en los retos y estrategias del sector financiero para afrontar la transición hacia la criptografía post cuántica, con especial interés en la protección de los sistemas bancarios frente a las futuras amenazas de la computación cuántica.

Los avances compartidos reflejan cómo el sector financiero está evolucionando hacia una nueva etapa de mayor madurez en la exploración de estas tecnologías.

Según han destacado BBVA y Diputación, la colaboración entre entidades financieras, centros de investigación y empresas tecnológicas está permitiendo "identificar aplicaciones con potencial de negocio y avanzar en su validación, acercando progresivamente la posibilidad de ofrecer soluciones cuánticas que respondan a necesidades concretas de los clientes".

La última jornada, abierta al público y que se ha desarrollado este miércoles, ha contado con la participación de la directora de la Territorial Norte de BBVA en España, Marta Alonso y de la directora gerente de Lantik, Nerea Martiartu.

En su intervención, Marta Alonso ha destacado que, para conseguir los retos que el desarrollo de la tecnología cuántica presenta es imprescindible la colaboración, ya que, ha añadido "ninguna entidad, empresa o institución puede abordar por sí sola todos los desafíos que plantea una transformación de esta magnitud".

Por eso, ha proseguido, "es tan importante contar con espacios como este, donde el sector financiero, las administraciones públicas, los centros de investigación y las empresas tecnológicas pueden aprender unos de otros", ha resaltado la directiva.

Por su parte, Nerea Martiartu ha destacado que "la conversación está cambiando, ya que ahora se habla de qué problemas concretos pueden resolver estas tecnologías cuánticas y de cómo pasar de la experimentación a la implementación".

En este sentido, ha abogado también por "cómo preparar al sector para preservar la confianza, la seguridad y la resiliencia en un mundo post cuántico".

En esa dirección, ha destacado que "ninguna organización puede afrontar esta transición por sí sola; compartir conocimiento y experiencias es fundamental para avanzar".

PREMIO

Como novedad, Banks in Quantum Days ha incorporado por primera vez un premio de tecnología cuántica, dirigido a reconocer a una empresa por su implicación en el desarrollo de soluciones basadas en esta tecnología para sus clientes.

Esta iniciativa busca poner en valor el papel del tejido empresarial en la adopción de las tecnologías cuánticas y su contribución a transformar los avances científicos en aplicaciones prácticas.

El premio ha recaído en Swift, cuyo papel es fundamental para que los bancos puedan comunicarse entre sí y realizar operaciones internacionales de forma segura.

La organización ha reconocido a esta compañía por su capacidad de anticipación y su papel clave en articular una transición coordinada hacia un ecosistema bancario global seguro frente al desafío cuántico.

La incorporación del primer premio de tecnología cuántica a una empresa refuerza, además, la orientación del encuentro hacia la aplicación práctica de esta tecnología y su capacidad para generar nuevas oportunidades de innovación y crecimiento; un reconocimiento que pone el foco en el compromiso empresarial con el desarrollo de soluciones para los clientes y en la importancia de conectar la investigación con las necesidades reales del mercado.

Según han concluido, la celebración de este foro "refleja también la apuesta de la Diputación Foral de Bizkaia y BBVA por la innovación, la colaboración público-privada y el progreso tecnológico como palancas de transformación del sector financiero y del tejido empresarial".