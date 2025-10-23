BBVA Research revisa al alza el crecimiento de Euskadi y estima un 2,4% para 2025 y un 2,1% para 2026

BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

BBVA Research prevé un crecimiento del PIB vasco del 2,4% para 2025 y del 2,1% para 2026, de manera que revisa al alza ambas estimaciones que eran del 2,3% y del 1,4%, respectivamente, en su anterior previsión realizada en el mes de junio.

En un comunicado, BBVA ha recordado que ha revisado al alza la previsión de crecimiento del PIB de España en 2025 en cinco décimas, hasta el 3% y para 2026 hasta el 2,3%.

En un informe regional, ha destacado también la revisión al alza de de las comunidades y se prevé que en 2025 Valencia, con un 3,6%, y Canarias con un 3,5%, lideren el crecimiento, mientras que, en el caso de Euskadi, prevé un crecimiento del 2,4%, por encima del 2,3% que estimaba en junio.

BBVA Research señala que la falta de recuperación en algunos sectores manufactureros lastra el crecimiento en buena parte de las comunidades del norte, ya que Aragón (2,2%), Asturias (2,3%), Navarra (2,4%), el País Vasco (2,4%) y Cantabria (2,5%) van a crecer por debajo de la media nacional.

Asimismo, también ha revisado al alza el crecimiento de la economía vasca para 2026 y estima un 2,1%, por debajo del previsto para este año, pero por encima de la previsión que realizó en junio (1,4%).

En 2026 estima que la brecha de crecimiento entre las comunidades del norte y el conjunto del país tenderá a reducirse. La reestructuración en marcha en la industria, junto con la progresiva recuperación de la demanda interna europea, favorecerá a las economías de Navarra (2,4%), Cantabria (2,2%), el País Vasco y Castilla y León (2,1%), así como a La Rioja (2,0%) y Asturias (1,9%). En cambio, Castilla-La Mancha (2,0%) y Extremadura (1,8%) podrían resentirse por la debilidad en el avance del consumo público.

En Empleo, el servicio de estudios del BBVA prevé que el empleo crezca en Euskadi un 0,3% este año 2025, mientras que para 2026 estima un mayor crecimiento, del 1,2%.

Por último, se observan procesos de convergencia y divergencia en el PIB per cápita. De cumplirse el escenario de BBVA Research, entre 2019 y 2026 Galicia, Asturias y Castilla y León registrarían los mayores crecimientos del PIB per cápita entre las comunidades que partían con un nivel de renta inferior a la media. Por su parte, La Rioja, la Comunidad de Madrid y el País Vasco crecerían por encima del promedio, manteniendo niveles de ingreso superiores.