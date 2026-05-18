BCBL participa en la iniciativa divulgativa 'Pint of Science', que se celebra hasta el miércoles en bares donostiarras

SAN SEBASTIÁN 18 May. (EUROPA PRESS) -

El centro de investigación Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL), especializado en neurociencia, participa una vez más en la iniciativa divulgativa 'Pint of Science', que se celebra hasta este próximo miércoles en diferentes bares de San Sebastián.

El personal investigador de la entidad abordará en nueve ponencias asuntos relacionados con el lenguaje, el cerebro y la consciencia. Todas ellas se llevarán a cabo en Le Bukowski, ubicado en Egia, a partir de las siete de la tarde.

BCBL dedicará la primera jornada de 'Pint of Science 2026', que se celebra este mismo lunes, a las formas de comunicación que van más allá de las palabras, en tres sesiones en castellano que contarán con traducción simultánea a Lengua de Signos Española (LSE).

Kirill Aksenov explicará cómo las lenguas de signos evolucionan y cambian con el tiempo; Marco Antonio Flores Coronado indagará en la relación entre los sentidos, el cuerpo y el lenguaje; y Antje Walter profundizará en el rol de los ojos y la vista en la comunicación no verbal.

En la segunda fecha de 'Pint of Science', que tendrá lugar el martes, será el turno de descifrar algunos de los misterios del cerebro humano de la mano de Noemi Bonfiglio, Ana Bautista y Brian Wong, cuya charla será en inglés.

"¿Por qué es útil para el cerebro sincronizar sus ritmos a los del habla que está escuchando? ¿Cómo es capaz de predecir las palabras de manera inconsciente? ¿Cuál es el motivo detrás de que haya personas que escuchen de forma diferente algunos acentos?", estas serán algunas de las cuestiones que darán forma a las intervenciones de los tres investigadores de BCBL.

En la última jornada de la iniciativa, el viernes, el centro de investigación donostiarra ofrecerá tres ponencias enfocadas en aspectos relacionados con la consciencia. Francisca Campos Matias explorará la habilidad humana de juzgar cómo de seguros estamos y qué ocurre cuando compartimos ese sentimiento con otras personas durante la infancia, el aprendizaje o en el puesto de trabajo; y Nirmitee Nitin Mulay abordará cómo se estudia la consciencia y diferentes teorías que tratan de explicar qué es.

Daniel Baena Pérez será el encargado de cerrar el programa de BCBL en 'Pint of Science 2026' con una charla en castellano sobre el papel del sueño en el aprendizaje y la salud mental.