BEC destaca la "cantidad y calidad" de la asistencia a BIEMH 2026, que supera los 39.000 visitantes, más que la anterior

Rueda de prensa del balance de BIEMH 2026 - EUROPA PRESS

BILBAO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bilbao Exhibition Center de Barakaldo ha destacado tanto la "cantidad" como la "calidad" de visitantes a BIEMH 2026, que se ha celebrado desde el lunes hasta este viernes, y en la que han participado más 39.000 visitantes según las previsiones a falta de que se cierren las puertas, superando las 38.000 personas de la anterior edición.

La organización de la feria ha realizado este viernes en el BEC el balance del certamen, en una rueda de prensa en el que han intervenido el director general de BEC, Xabier Basáñez; la Event manager de BIEMH, Mari Carmen Gorostiza; presidente de AFM Cluster, José Pérez Berdud, y el director general, Xabier Ortuella; y el presidente de AIMHE, José Ignacio Ortiz de Urbina.

Tras los agradecimientos, el director general de BEC ha subrayado que es "importante" que la bienal de máquina herramienta se desarrolle en el mes de marzo, "a petición de los expositores", ya que los "presupuestos de las empresas están más frescos" y, además, la feria abre el calendario internacional de ferias del sector.

La cifra de estimación de visitantes, a falta de que se cierren las puertas y la feria finalice oficialmente a las 17.00 horas de este viernes, "supera la cifra de 39.000 visitantes", según Basáñez, "que es algo por encima" de la edición pasada, en la que acudieron "algo más de 38.000".

También ha explicado que "finalmente" han acudido representantes de 65 países y ha destacado la presencia de visitantes europeos (Alemania, Francia, Italia y Portugal), así como de otros continentes (China, Colombia, Estados Unidos, México, Japón o India), respecto a la frecuencia en las procedencias.

Destaca la presencia de delegaciones de India (con 20 empresas en esta edición), y en el ámbito estatal, la presencia de empresas compradoras, "igualmente significativa", con una mayor presencia de "importadores de la mitad sur de la península", algo que Basáñez ha destacado como una "demanda" del sector.

El certamen ha contado, además, con el respaldo de 73 asociaciones nacionales, y la presencia especial de entidades internacionales como ISTMA, International Special Tooling and Machining Association.

Por su parte, la Event manager de BIEMH ha puesto en valor que la percepción de empresas expositoras es "francamente satisfactoria y buena", y ha revelado que el "foco de interés" de los visitantes a feria ha girado en torno a máquinas de arranque y deformación (27%); herramientas, componentes y accesorios (25%); automatización, robótica y digitalización (24%); y servicios para la producción (13%).

DIRECTORES, GERENTES Y PROPIETARIOS

Gorostiza ha señalado que el perfil de los profesionales visitantes a los diferentes puestos se compone de "directores, gerentes, propietarios, jefes y responsables de departamentos" de sectores como la automoción (26%), bienes de equipo (17%), aeronáutica y aeroespacial (16%), siderurgia (13%), energía (9%), o ferroviario (8%).

Para la Event manager la presencia institucional "con agendas muy intensas" y la presencia mediática han sido "muy significativas", y ha destacado la presencia de 140 medios de comunicación.

Además, las empresas han valorado "muy positivamente", ha explicado, el Hosted Buyers' Programme de BIEMH, mediante el que a lo largo de la semana "en torno a 300 compradores internacionales" han podido "identificar soluciones tecnológicas competitivas, descubrir los últimos avances del mercado y anticiparse a las tendencias que marcarán el futuro de la industria".

Por otra parte, desde BIEMH y BEC han querido destacar las "oportunidades profesionales" que se han ofrecido en el espacio WORKinn Talent HUB, en la que han participado más de 30 empresas que han ofrecido 370 oportunidades laborales, además de ofrecer información sobre los procesos de selección y perfiles que más demandan a alumnos.

En ese sentido, se han desplazado alrededor de 4.128 alumnos de 92 centros formativos, así como 504 profesores. La previsión, según BEC, es que será necesario cubrir más de 625.000 oportunidades de empleo hasta 2036 "lo que pone de relieve la importancia de iniciativas como esta, que acerquen las oportunidades del sector a nuevas generaciones y profesionales". Por último, han avanzado que la próxima edición de BIEMH tendrá lugar del 6 al 10 de marzo de 2028.