El Behargintza de Sestao (Bizkaia) pone en marcha un programa para reactivar a 44 personas desempleadas

BILBAO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Behargintza de Sestao se ha sumado a la Diputación Foral de Bizkaia para poner en marcha la sexta edición del programa 3R Local, con el objetivo de reactivar a 44 personas en situación de desempleo a través de un proceso de orientación laboral, de tal forma que puedan encontrar un nuevo trabajo.

El proyecto permitirá acompañar a estas personas en su proceso de vuelta al mercado laboral mediante un itinerario personalizado que combina orientación, formación práctica y contacto directo con empresas.

Aquellos vecinos interesados en participar pueden acercarse a las oficinas de Behargintza, puesto que el plazo de inscripción se encuentra abierto ya, según han informado en rueda de prensa el concejal de Empleo y Promoción Económica de Sestao, Carlos García de Andoin, y la directora foral de Empleo, Susana González.

Carlos García de Andoin ha explicado que 3R Local "es un programa que está muy bien diseñado y pensando para un tipo de necesidad: la persona desempleada se encuentra a menudo en una situación de desorientación, de impotencia, de no saber muy bien qué hacer".

Para ello, ha precisado, este programa les ayudará a hacer un ejercicio de "establecer objetivos personales de búsqueda activa de empleo y a redefinir su situación personal".

En la primera fase, que se centra en la reorientación laboral, cada participante contará con atención individualizada para analizar su situación, identificar sus habilidades y experiencia, y definir sus objetivos profesionales. A partir de ahí, se diseñará un plan de acción a medida, con seguimiento continuo y apoyo para mejorar el curriculum y las estrategias de búsqueda de empleo.

Después llegará la activación laboral, con sesiones grupales donde se trabajarán aspectos prácticos como el funcionamiento del mercado laboral, los derechos y obligaciones en el trabajo o las técnicas de búsqueda de empleo. También se enseñará a utilizar herramientas digitales y redes sociales para encontrar oportunidades laborales.

RECOLOCACIÓN

La última fase será la recolocación, en colaboración con una empresa especializada. En esta etapa se organizarán encuentros con empresas, se detectarán ofertas de empleo y se realizará una preselección de candidaturas para facilitar la contratación de las personas participantes.

Para llevar a cabo este programa, el Behargintza ha obtenido una subvención de la Diputación Foral de Bizkaia de 26.350 euros y la coordinación y buena parte de las acciones se desarrollarán directamente desde el Behargintza de Sestao.

Este proyecto forma parte del programa 3R Empleo Local 2025, impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia, con el objetivo de mejorar las oportunidades laborales de las personas desempleadas en el territorio.

La directora foral de Empleo, Susana González, ha recordado que el programa 3R "se puso en marcha en el año 2020, dentro del Plan de Empleo 2020-2024 de la Diputación Foral de Bizkaia, como una herramienta a disposición de los ayuntamientos".

"El objetivo que perseguíamos era que los consistorios, como instituciones más próximas a la ciudadanía, proporcionaran una orientación laboral a las personas que lo necesiten para poderse incorporar al mercado laboral", según ha señalado, para destacar que, desde entonces han acompañado en el conjunto de Bizkaia a más de 7.700 personas, obteniendo 1.700 inserciones laborales.