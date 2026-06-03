Belarra (Podemos) califica a Feijóo de líder de "enorme incompetencia", y afirma que la moción "no le va a salir"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra - Eduardo Parra - Europa Press

BILBAO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado al presidente del PP, Alberto Núñez Fijóo de "líder de enorme incompetencia", y se ha mostrado convencida de que la moción (de censura) "no le va a salir", porque "no le sale nada". Además, ha advertido que la moción de censura "no es la manera de resolver el problema" que existe "como país" y ha llamado a "movilizarse, ir a las huelgas, ir a las manifestaciones y construir desde ahí un poder popular".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la líder de la formación morada se ha mostrado convencida de que Feijóo es "un líder nacional que está demostrando una enorme incompetencia política"."Yo creo que esto no le va a salir porque no le ha salido nada", ha dicho.

Además, Ione Belarra se ha mostrado convenciada de que este es "el mejor alimento y el mayor alimento de Vox y de sus resultados electorales".

Por otra parte, ha advertido de que la moción de censura "no es la manera de resolver el problema" que existe "como país", porque "es evidente que la corrupción, que la solución a la corrupción del PSOE es la corrupción aún mayor del Partido Popular".

Además, ha censurado que el actual Gobierno de España ha puesto en marcha "el mayor rearme de la historia" de España y, además, "mantiene la especulación con la vivienda y la protección al rentismo", algo que es "exactamente lo mismo que va a hacer el PP si gobierna". "La profunda crisis del PSOE no puede ser más corrupción y más rearme del Partido Popular", ha dicho.

Ha insistido en que "siguen encima de la mesa los grandes problemas de este país", y son que "la gente no puede pagar el alquiler, la gente tiene muchos problemas para llenar la nevera y la cesta de la compra". "Todo eso está ausente de las políticas del gobierno y esa, en mi opinión, va a ser la tumba de Pedro Sánchez, que no hace nada contra los problemas reales que tiene la gente de este país", ha indicado.

Ione Belarra ha dicho tener "una sensación muy similar a la de 2011", cuando "pasó que la política institucional no estaba resolviendo, ni dando respuesta, ni siquiera siendo coherente en los temas que trataba".

"A la gente lo que le preocupa es que no va a poder comprarse una vivienda nunca. Y que eso le impide tener una familia, le impide irse a vivir con su pareja, le impide divorciarse. Y en vez de gastarnos el dinero en mejores servicios públicos, nos estamos gastando el dinero en armas y tanques porque lo ha ordenado la OTAN", ha argumentado.

En su opinión, "lamentablemente no hay atajos, ahora mismo no hay una solución corta, una solución rápida a esos problemas". "La solución es la que conoce muy bien también el pueblo vasco, que es organizarse, es movilizarse, es ir a las huelgas, es ir a las manifestaciones y construir desde ahí un poder popular, un poder ciudadano que nos permita acumular la fuerza suficiente para que vuelvan a pasar las cosas que la gente quieren que pase", ha señalado.

Para Belarra, "ha sido un error haber delegado en el PSOE la consecución de derechos" porque "la única forma" en la que se ha avanzado en ese ámbito es "cuando Podemos estaba en el Gobierno".

(Habrá ampliación)