El Bellas Artes de Bilbao abre al público el nuevo atrio el miércoles tras la reinstalación del monumento a Arriaga

Reinstalación del monumento a Arriaga creado por Francisco de Durrio, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Bellas Artes de Bilbao reabrirá de forma excepcional al público, durante todo este próximo miércoles, su nuevo atrio, donde se ha procedido a la reinstalación del monumento a Arriaga creado por Francisco de Durrio, que lo presidirá, y con motivo del bicentenario del fallecimiento del compositor bilbaíno.

Esta reapertura excepcional, previa a la reinauguración oficial, fijada para el 5 de octubre, y tal y como ha comentado su director, Miguel Zugaza, es "un acontecimiento significativo de su proyecto de ampliación".

Como preámbulo de la reinauguración del museo el 5 de octubre, durante todo este miércoles 24 de junio se abrirá de manera excepcional, y únicamente durante la jornada, este nuevo Atrio Arriaga, en horario de 10.00 a 20.00 horas y sin necesidad de hacer reserva. Junto a la escultura y su fuente original, el nuevo atrio expone asimismo las esculturas ' Lugar de Encuentro', de Eduardo Chillida y ' Bilbao' de Richard Serra.

(Habrá ampliación)