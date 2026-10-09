Bellas Artes Bilbao culmina el programa por su reapertura con una muestra dedicada a la obra gráfica de Ruiz Balerdi

Obra gráfica del artista donostiarra Ruiz Balerdi expuesta en el Bellas Artes de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Bellas Artes de Bilbao ha culminado este viernes el programa inaugural organizado con motivo de su reapertura con la presentación de la exposición "Balerdi. La línea infinita", una selección de 72 creaciones dedicada a la ingente obra gráfica y a la faceta como dibujante del artista donostiarra Rafael Ruiz Balerdi (1934-1992), uno de los fundadores del grupo Gaur.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 14 de febrero de 2027, ha sido comisariada por el historiador Mikel Lertxundi, quien ha extraído las 72 piezas tras consultar miles de obras, incluidas las más de 2.000 donadas al museo bilbaíno por su familia, representada en la presentación por su hijastra Hilde Koch, presente en la inauguración.

La mayoría de las obras expuestas pertenecen, precisamente, a la donación realizada por la familia del artista en 2004, completadas con 3 préstamos de la Diputación de Gipuzkoa y otros seis de particulares.

Lertxundi ha organizado el recorrido en epígrafes temáticos con un carácter antológico, con el objetivo de mostrar la "excepcional capacidad como dibujante y la continua dedicación al dibujo de Balerdi a lo largo de toda su trayectoria artística, desde sus inicios, en la década de los cincuenta y hasta los años ochenta del siglo pasado, a través de las diferentes técnicas y temáticas que empleó y abordó.

Con esta muestra, el Bellas Artes inaugura asimismo la sala 'Gabinete', el nuevo espacio expositivo dedicado específicamente a la colección de obra gráfica, dibujo y fotografía propiedad de la pinacoteca y cuya actividad se va a desarrollar gracias al patrocinio de la Fundación Gondra Barandiarán, patrono del museo.

Tras Balerdi, ocuparán dicho espacio, a lo largo de 2027, sendas exposiciones dedicadas a la faceta dibujante del escritor John Berger y a Alberto Durero.

Ubicada en el edificio moderno, la sala dispone de 200 metros cuadrados y en ella se van a programar tres exposiciones anuales para dejar constancia de "la riqueza" de los fondos de la pinacoteca, donde destaca, por su amplitud, el legado que se custodia de Ruiz Balerdi, uno de los referentes de la abstracción española y europea de la segunda mitad del siglo XX.

Zugaza ha calificado la faceta como dibujante de Balerdi como "un volumen de obra extraordinario dentro de un trabajo monumental", del que esta selección es "apenas una brisa del huracán que contienen los fondos del museo, que ha descrito como "algo muy valioso y una de sus perlas".

Lertxundi ha afirmado que la labor de selección ha sido "complicada" puesto que Balerdi fue "un artista constantemente inmerso en la experimentación" y su objetivo ha sido "poder hacerse una idea de sus intereses creativos en las distintas etapas de su carrera", siempre al servicio, ha subrayado, de "un pensamiento creativo en movimiento constante".

El proyecto forma parte de la iniciativa desarrollada con la Diputación Foral de Gipuzkoa de realizar un catálogo razonado de los dibujos del artista donostiarra, labor iniciada por el anterior director del Bellas Artes, Javier Viar, al que, tras su fallecimiento, ha cogido el testigo Lertxundi y a quien homenajea en el título elegido, tomado de la exposición 'La experiencia infinita' que Viar dedicó a Balerdi.

BALANCE ASISTENTES

Por otro lado, Miguel Zugaza ha recordado que el próximo día 13 finaliza la posibilidad de visitar el museo de forma gratuita, al que a partir de entonces se podrá acceder gratis únicamente los martes. El día 14 entra en vigor la entrada doble a precio reducido que da posibilidad de visitar tanto el Bellas Artes como el Guggenheim.

Preguntado por el número de visitantes recibido en los tres días que lleva reabierto, Zugaza ha estimado una media de entre 4.000 y 5.000 entre el martes y el jueves.