Bengoetxea anima a la comunidad vasco-argentina a seguir manteniendo viva la identidad vasca

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, en un partido de pelota en la Semana Nacional Vasco en Argentina. - GOBIERNO VASCO

BILBAO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha participado este sábado en Villa María (Córdoba, Argentina) en los actos inaugurales de la Semana Nacional Vasca, la principal cita anual de la diáspora vasco-argentina y uno de los encuentros más importantes de las comunidades vascas en el exterior, donde ha animado a la comunidad vasco-argentina a "seguir manteniendo viva la identidad vasca".

En representación del Gobierno Vasco, Bengoetxea ha trasladado a la colectividad vasca el saludo y la felicitación del lehendakari, Imanol Pradales, con motivo de una celebración que reúne a cientos de personas procedentes de distintos puntos de Argentina para compartir cultura, lengua, tradiciones y vínculos con Euskadi.

Durante su intervención, la vicelehendakari ha destacado el compromiso de generaciones de vasco-argentinos con "la preservación de la identidad vasca" y ha subrayado la importancia de mantener vivo ese legado para las futuras generaciones.

"En un mundo cada vez más globalizado, es fundamental cuidar y mantener nuestras raíces. Aquí lo estáis haciendo desde hace muchas generaciones, y la gran noticia es que el relevo para que la identidad vasca siga siendo parte de la argentina está asegurado. Katea ez da eten (la cadena no se interrumpe)", ha remarcado.

La programación de esta primera jornada ha incluido la gala de apertura de la Semana Nacional Vasca, la presentación de obras en euskara como Guiaspora, de Martin Larraza, y Euskara eta biok, de Andrea Bella, así como diversas actividades culturales y deportivas.

Entre ellas, se han celebrado partidos de pelota con la participación de integrantes de la Selección de Euskadi de Pelota, exhibiciones de herri kirolak y la apertura oficial del evento, que ha contado con actuaciones de grupos de danza y formaciones musicales de referencia de la diáspora y de Euskadi, como la Diasporako Orkestra Argentinarra, Tio Teronen semeak y Xabi Solano, entre otros.

La Semana Nacional Vasca constituye cada año un punto de encuentro para "fortalecer los lazos entre Euskadi y la diáspora", así como para poner en valor la aportación de las 'euskal etxeak' a la difusión de la cultura, el euskera y los valores de la comunidad vasca en todo el mundo, según ha destacado el Gobierno Vasco.

La agenda institucional de la vicelehendakari en Argentina continuará durante los próximos días con diversos encuentros y actividades vinculadas a la colectividad vasca y a la promoción de la cultura y la lengua vascas. Así mismo, la consejera ha mantenido reuniones con el alcalde de Villa María, Eduardo Acastello, y con autoridades de la Universidad de Villa María.