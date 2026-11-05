Bengoetxea defiende que "construir país también significa construir desde la cultura"

Ibone Bengoetxea junto a participantes en el Foro Internacional de Observatorios Culturales - IREKIA

BILBAO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha defendido que "construir país también significa construir desde la cultura", que va "mucho más allá de las expresiones artísticas y el patrimonio" y ha destacado que la identidad cultural es "una voz propia desde la que dialogar con el mundo".

Ibone Bengoetxea ha inaugurado en el Museo Guggenheim Bilbao el Foro Internacional de Observatorios Culturales, un encuentro que reúne este jueves y viernes a personas expertas de distintos países para compartir conocimiento y reflexionar sobre los retos presentes y futuros de las políticas culturales.

Durante su intervención, Bengoetxea ha defendido el papel de la cultura en la construcción de la sociedad vasca y ha subrayado que "en Euskadi hemos entendido que construir país también significa construir desde la cultura".

Según ha señalado, la cultura "va mucho más allá de las expresiones artísticas y el patrimonio". "Forma parte de cómo nos reconocemos, de cómo convivimos y de cómo queremos construir nuestra sociedad", ha remarcado, para destacar, en este sentido, que la identidad cultural es "una voz propia desde la que dialogar con el mundo".

Además, ha puesto en valor la trayectoria del Observatorio Vasco de la Cultura, que cumple 20 años "generando información, estadísticas y análisis sobre la realidad cultural de Euskadi".

El Foro cuenta con la participación de especialistas de "reconocido recorrido académico y profesional", entre ellos Antonio Ariño, catedrático emérito de Sociología de la Universitat de València y Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2026; Pierluigi Sacco, profesor de Economía de la Universidad de Chieti-Pescara y especialista en economía de la cultura; Marta Peirano, analista y escritora especializada en tecnología y poder; y Jesús Prieto de Pedro, titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

También participan Luca Dal Pozzolo, cofundador de la Fundación Fitzcarraldo; Jordi Baltà, editor principal del informe internacional Re|Shaping Policies for Creativity; Miren Arzalluz, directora general del Museo Guggenheim Bilbao; y Edurne Ormazabal, directora general de Tabakalera, además de representantes institucionales y profesionales vinculados a observatorios y políticas culturales de diferentes territorios, entre ellos Chile y Sudáfrica.

FUTURO DE LAS POLÍTICAS CULTURALES

Bajo el lema "Observar, Comprender, Proyectar", el Foro se articula en torno a tres ámbitos de reflexión. El primero aborda el papel de los observatorios culturales en un contexto global en transformación y su capacidad para generar conocimiento útil para las políticas públicas.

El segundo analiza el impacto de la inteligencia artificial y los nuevos paradigmas de análisis cultural, prestando atención a sus implicaciones metodológicas y éticas, mientras que el tercero se centra en el valor público de la cultura y los derechos culturales, con cuestiones como la inclusión, la cohesión social, la calidad democrática y el desarrollo territorial.

La jornada de este jueves se ha dedicado principalmente a la observación cultural y a los nuevos paradigmas de análisis, mientras que este viernes el programa profundizará en el valor público de la cultura y los derechos culturales.

Con motivo de los veinte años del Observatorio Vasco de la Cultura, el encuentro busca favorecer el intercambio de experiencias, ampliar perspectivas y generar nuevas vías de cooperación internacional.

Como ha señalado Bengoetxea, este Foro es "una oportunidad para aprender, contrastar y construir conocimiento compartido, porque necesitamos miradas diversas para comprender los retos que afronta la cultura".