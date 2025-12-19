Bengoetxea pide que EH Bildu "se mueva de su posición" para modificar la Ley de Empleo Público y "proteger al euskera"

Archivo - La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidencia primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha solicitado que EH Bildu "se mueva de sus posiciones para llegar a acuerdos" durante el próximo debate sobre la modificación legal de la Ley de Empleo Público, con el objetivo de "defender con contundencia al euskera".

Bengoetxea ha afirmado que EH Bildu "tendrá ahí una buena oportunidad", a preguntas de la coalición abertzale sobre las sentencias contrarias al euskera, en el pleno de control de la Cámara vasca.

La consejera de Política Lingüística ha señalado que "puede ser fácil" el acuerdo "entre las personas que piensan parecido", pero ha subrayado que se tiene que tener en cuenta "la envergadura y las maneras de la respuesta", para indicar que al Gobierno Vasco "le gustan las conversaciones y la colaboración para poner en práctica soluciones permanentes y creativas".

"En este ámbito, el acuerdo puede ser fácil, pero con eso no es suficiente. El euskera, entre otras cuestiones, es un instrumento de comunicación y, por tanto, vemos imprescindible el acuerdo entre los distintos partidos", ha manifestado.

Por ello, ha demandado que la izquierda abertzale "se mueva de sus posiciones", con el objetivo de "proteger los derechos lingüísticos de la ciudadanía, y defender con contundencia al euskera, porque proteger al euskera es proteger la convivencia y la dignidad de las personas".

Por otra parte, ha reiterado que el Gobierno Vasco "no comparte" la consulta ante el Tribunal Constitucional sobre el artículo 187.5 de la Ley de Empleo Público Vasco y, por ello, lo argumentó en las alegaciones que presentó el pasado 2 de diciembre.

Al respecto, ha comentado que "no existen motivos" para la consulta, ya que no es una cuestión nueva", puesto que este contenido está recogido en la Ley de Normalización del Uso de la Euskera de 1982 y en la Ley de Función Pública Vasca 6.989, "dos leyes que han sido beneficiosas para la sociedad vasca" y "un marco jurídico estabilizado durante 40 largos años".

A juicio de Bengoetxea, "el sistema que está en vigor ha funcionado para la normalización del euskera", puesto que "ha sido eficaz", y la normativa que lo sostiene no ha generado problemas".

Por último, ha calificado como de "grave" el marco que se genera a raíz de la sentencia, porque, "después de tantos años, se corre el riesgo de que se cuestione todo el sistema de normalización del uso del euskera en el sector público".

"OFENSIVA CONTRA EL EUSKERA"

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Josu Aztiria ha demandado "tomar decisiones acordes con la magnitud de la ofensiva contra el euskera", para lo cual, "la primera estación es la modificación de la Ley de Empleo Público", ya que "no es una modificación legal puntual, sino estratégica".

En este sentido, la coalición abertzale ha reiterado su "disposición" para "actuar con responsabilidad y ahondar en los puntos de encuentro", con el propósito de "garantizar en todo lugar, en todo momento y a todas las personas los derechos lingüísticos". "Ahora nos toca", ha interpelado, para cuestionar al PNV sobre la posibilidad de "ahondar en justicia, igualdad y democracia", o por el contrario "retroceder".

A juicio de Aztiria, "nadie puede poner en duda la magnitud de la ofensiva" y, prueba de ello, ha señalado la petición del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al Tribunal Constitucional para que aclare la legalidad del artículo 187.5 de la Ley de Empleo Público, así como la sentencia contra el decreto 2.023 que fijaba los criterios lingüísticos del gobierno.

"Estamos ante una ofensiva política, judicial y mediática contra la arquitectura jurídica del euskera que condiciona totalmente el desarrollo de una política lingüística soberana. Estamos ante un salto cualitativo en la ofensiva que traspasa todas las líneas rojas. El PP y Vox están detrás de la ofensiva y quieren quebrar nuestras bases democráticas, y el euskera es una cuestión democrática de primer orden", ha manifestado.