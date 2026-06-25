Bereziak celebra el 20 aniversario de Bilbao BBK Live trasladando la música a la ciudad y a la Ría del 9 al 11 de julio

Cartel de Bereziak - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bereziak celebrará el 20 aniversario de Bilbao BBK Live del 9 al 11 de julio trasladando la música a la ciudad y a la Ría con un escenario en formato de barco, y entre los artistas programados estarán Belén Aguilera, Ana Curra, Merina Gris, Las Petunias, Lablackie, Raly, Gara Durán, Joseluis y muchos más, que actuarán en distintos espacios de Bilbao.

El Ayuntamiento de Bilbao ha recordado en un comunicado que, desde 2011, Bereziak extiende el espíritu de Bilbao BBK Live al corazón de la ciudad con conciertos y propuestas que acercan la música a distintos espacios urbanos.

En el año del 20 aniversario del festival, esta programación adquiere un "significado especial", ha destacado, en la medida en que Bilbao se convierte de nuevo "en parte activa de la celebración", conectando el "pulso de la ciudad" con la cima de Kobetamendi y "reforzando una relación que forma parte de la identidad del festival desde sus inicios".

El consistorio ha destacado que Bereziak mantiene su compromiso con la música, la cultura y la diversidad a través de una programación que trasciende los límites del recinto y genera nuevos espacios de encuentro con la ciudadanía.

Ha asegurado también que se trata de una forma de celebrar veinte años de historia compartiendo el festival con la ciudad y llevando la música en directo a plazas, salas, espacios singulares y, este año, también a la Ría.

GUGGENHEIM

La programación comenzará el miércoles 8 de julio con "una cita muy especial" en la que José González ofrecerá un concierto en el Museo Guggenheim Bilbao, con todas las entradas agotadas.

El artista sueco-argentino, referente del folk contemporáneo, inaugurará Bereziak en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, en un encuentro entre "música, arquitectura y memoria urbana" que marcará el inicio de unos días "especialmente significativos" para Bilbao BBK Live, ha subrayado el Consistorio.

Tras la apertura especial del miércoles 8 de julio con José González en el Museo Guggenheim Bilbao, Bereziak arrancará su programación gratuita el jueves 9 de julio en la Sala BBK con Belén Aguilera, que actuará a las 13.00 horas en una cita de mediodía que acercará su pop confesional al centro de la ciudad.

El viernes 10 de julio, la programación se desplegará en distintos puntos de Bilbao. De este modo, el Escenario San Miguel, ubicado en el Kiosco del Arenal, acogerá a la banda emergente de pop-rock Baliza a las 12.30 horas y a Ana Curra a las 14.00 horas. Esta artista presentará en directo su disco en homenaje a Parálisis Permanente.

El Escenario Johnnie Walker en los Jardines de Albia recibirá a las "siempre divertidas y directas" Las Petunias a las 14.30 horas, mientras que el Escenario Vueling, en Torres Isozaki, contará con el joven maratoniano Raly a las 15.00 horas.

LA RÍA COMO ESCENARIO

Como novedad, el Escenario Azulmarino se trasladará a la Ría en formato barco, activando el festival desde el agua con una experiencia dinámica desde la que se podrán ver algunos famosos puntos de la ciudad como el Ayuntamiento de Bilbao, Zubizuri, Museo Guggenheim o la Torre Iberdrola, acompañada de la música en directo de la nueva promesa del pop Gara Durán, que ofrecerá dos pases a las 12.30 y a las 14.00 horas en un formato especial y de aforo reducido.

El sábado 11 de julio, se seguirá llenando la ciudad de música con una nueva jornada de acceso libre y en el Escenario San Miguel, en el Kiosco del Arenal, actuarán Calequi y Las Panteras a las 12.30 horas con su fusión de funk y ritmos latinos y Merina Gris a las 14.00 horas, con su electrónica punk.

El Escenario Johnnie Walker en los Jardines de Albia acogerá la mezcla de pop y rap de Las Bajas Pasiones a las 13.00 horas y el darkineo de Svsto a las 14.30 horas. En el Escenario Vueling, ubicado en Torres Isozaki, actuarán el ecléctico Teo Lucadamo a las 13.30 horas y la carismática Lablackie a las 15.00 horas.

El Escenario Azulmarino volverá a surcar la Ría con el renovador del folklore Joseluis, que ofrecerá dos pases a las 12.30 y a las 14:00 horas, según han indicado desde el ayuntamiento.

Tras cuatro jornadas en las que la música volverá a ocupar distintos espacios de Bilbao, la programación especial continuará al día siguiente con Euskaraz!, una jornada dedicada al euskera y a la puesta en valor de las lenguas minoritarias, que pondrá el cierre simbólico a esta celebración expandida del 20 aniversario de Bilbao BBK Live.

El Festival Bilbao BBK Live cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao junto con otras instituciones y entidades, según han recordado desde el Consistorio bilbaíno.