Bermeo (Bizkaia) realizará visitas guiadas a San Juan de Gaztelugatxe en julio y agosto

Archivo - San Juan de Gaztelugatxe - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bermeo (Bizkaia) ofercerá durante julio y agosto visitas guiadas a San Juan de Gaztelugatxe, que incluyen transporte en autobús y la entrada al enclave.

Según ha informado el consistorio, las visitas se desarrollarán del 4 de julio al 28 de agosto, con salidas desde la parada de autobús de la Lamera a las 09.30 y 11.30 horas. La duración aproximada de cada experiencia será de tres horas.

Las reservas ya están disponibles a través de la página web de Bizi Bermeo, con precios de 10 euros para personas adultas, cinco euros para niños y niñas de entre 6 y 16 años y un euro para menores de seis años.

Desde la Oficina de Turismo de Bermeo han recordado que San Juan de Gaztelugatxe se encuentra en un entorno protegido y destacan la importancia de disfrutar del espacio de manera responsable.