Bermeo presenta el 26 de junio un proyecto de memoria colectiva construida con fotos y testimonios de mujeres mayores

BILBAO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Bermeo presentará el próximo 26 de junio el proyecto 'La memoria viva de las mujeres de Bermeo', una iniciativa que recoge y pone en valor las experiencias, recuerdos y aportaciones de las mujeres mayores del municipio a través de un proceso participativo desarrollado durante los últimos meses.

La propuesta, impulsada en colaboración con la asociación ELLAS, ha partido de los álbumes fotográficos personales de las propias participantes. A partir de estas imágenes, las mujeres han compartido vivencias, recuerdos sobre el municipio y relatos vinculados a la vida cotidiana de otras épocas, lo que ha permitido construir una memoria colectiva desde su propia mirada y generar un espacio de reconocimiento y difusión de sus historias, ha explicado el consistorio.

La presentación pública del proyecto contará con dos actos principales. El primero tendrá lugar a las 22.30 horas en Taraska, donde se desarrollará un recorrido de memoria junto a las protagonistas de la iniciativa. Durante el itinerario se mostrarán los vinilos instalados en distintos establecimientos del Casco Antiguo, que recogen fotografías antiguas de las participantes y diversos elementos relacionados con el proceso realizado.

Posteriormente, a las 23.00 horas, Bekoportale acogerá la proyección de 'Urdin Urdiñe', un montaje audiovisual elaborado a partir de los testimonios y relatos compartidos por las mujeres participantes.

La iniciativa ha contado con el apoyo económico del Departamento de Euskera del Ayuntamiento de Bermeo y ha sido posible gracias a la colaboración de diferentes personas, agentes y comercios del municipio.

El Consistorio ha agradecido especialmente la participación de las mujeres que han compartido sus fotografías, recuerdos y experiencias, así como la implicación de los establecimientos del Casco Antiguo que han cedido sus espacios para acercar esta memoria colectiva a la ciudadanía.