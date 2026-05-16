Berriozabal dice que la "alianza vasca" en vivienda ya se puso en marcha liderada por PNV con la ley de medidas urgentes

La Presidenta Del Araba Buru Batzar (ABB) Del PNV, Jone Berriozabal. - PNV

VITORIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Araba Buru Batzar (ABB) del PNV, Jone Berriozabal, ha afirmado que la "alianza vasca" en materia de vivienda ya se puso en marcha, "liderada por el PNV", con la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo del País Vasco, aprobada en diciembre de 2025, y ha asegurado que Euskadi "es un país en marcha" con instituciones que responden a las prioridades, "más allá de ejercicios de marketing y de titulares vacíos que plantean" algunas formaciones políticas.

Berriozabal ha realizado estas declaraciones en Vitoria-Gasteiz, después de la celebración de un acto en San Sebastián en el que EH Bildu ha propuesto incrementar en 60.000 la oferta de vivienda pública en Euskadi en diez años, como "respuesta de choque" a la actual crisis habitacional, y ha planteado crear una 'Alianza por la Vivienda Asequible', formada por instituciones vascas, fundaciones bancarias y EPSVs de empleo para promover vivienda nueva.

Jone Berriozabal ha recordado que esta misma semana ha entrado en vigor el nuevo decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, "que viene a desarrollar la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda que se aprobó a finales del pasado año". "Ya entonces se puso en marcha una alianza vasca gobernada y liderada por el PNV en materia de vivienda, una preocupación fundamental de la ciudadanía vasca en estos momentos", ha remarcado.

En ese sentido, ha destacado que tanto la Ley de Medidas Urgentes como el decreto "van a permitir que haya más suelo disponible para ser edificado, que exista más vivienda y que podamos construir esa vivienda mucho más rápido".

Además, Berriozabal ha dicho que esta semana Euskadi "ha demostrado que es un país en marcha, un país que sigue adelante, que tiene sus prioridades bien definidas y que esas prioridades también encuentran respuestas a mano de las instituciones vascas, más allá de ejercicios de marketing y de titulares vacíos que plantean otras formaciones políticas en Euskadi".

La presidenta del ABB ha asegurado que las instituciones gobernadas por el PNV "tienen respuestas" y, en ese sentido, ha recordado que este pasado jueves el Parlamento Vasco aprobó, con los votos únicamente de los socios del Gobierno, PNV y PSE y el rechazado de toda la oposición, la nueva Ley vasca de Transparencia, "una norma fundamental que va a mejorar nuestra gobernanza colaborativa y va a dar más garantías y más herramientas a la hora de favorecer la transparencia de las actuaciones públicas".

Además, ha destacado que es una ley que, "además de la transparencia, quiere trabajar en el ámbito de la rendición de cuentas y también de la participación de la ciudadanía vasca".

"Algunas formaciones han decidido quedarse al margen de este acuerdo y tendrán que ser los que expliquen por qué no quieren que las instituciones vascas puedan avanzar en materia de transparencia", ha advertido.

Jone Berriozabal ha insistido en que las instituciones gobernadas por el PNV "están aquí para identificar los problemas, los retos y dar respuestas objetivas, aceptadas por la mayoría de la ciudadanía y del Parlamento Vasco y siempre al servicio de la ciudadanía vasca".