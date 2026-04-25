La BI-711 en Erandio estará cortada hasta última hora de la tarde por la colocación de vigas en el puente sobre el Asua

Colocación de las vigas - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La carretera BI-711 a su paso por Erandio (Bizkaia) permanecerá totalmente cerrada hasta las 20.00 horas del domingo con motivo de los trabajos de ampliación de la plataforma del puente sobre el río Asua, en el marco de la segunda fase del proyecto del Bulevar de la Ría que ejecuta la Diputación Foral de Bizkaia, que consiste en la colocación de dos vigas de gran tamaño.

El corte se ha iniciado a las 07.30 horas de este sábado y hasta la reapertura afectará tanto al tráfico rodado como al tránsito peatonal en el tramo comprendido entre Lutxana y la rotonda bajo el puente de Rontegi, ha informado la Diputación Foral de Bizkaia.

Esta actuación responde a una "operación técnica compleja" que requiere la descarga y colocación de dos vigas prefabricadas de 46 metros de longitud y 85 toneladas de peso cada una. Estas estructuras permitirán ampliar la plataforma del puente sobre el Asua.

La ampliación facilitará la creación de un espacio "continuo y seguro" para peatones y ciclistas, dando continuidad a los itinerarios no motorizados a lo largo de la antigua carretera de la ría.

El cierre afectará a las conexiones habituales entre Deusto, Lutxana, Erandio y el corredor del Txorierri (BI-30). Para minimizar las afecciones, la Diputación recomienda como itinerarios alternativos la carretera de Enekuri (BI-604) para los desplazamientos entre Deusto y Lutxana, y el acceso a la Universidad (BI-747) y la carretera Lutxana-Asua (BI-735) para acceder a Erandio.

Las obras se enmarcan en el proyecto del Bulevar de la Ría, una actuación que conectará itinerarios peatonales y ciclistas entre Getxo y Bilbao a lo largo de la BI-711, además de enlazar con Ezkerraldea mediante una nueva pasarela entre Altzaga (Erandio) y Barakaldo.

El futuro bulevar incluirá un paseo peatonal junto a la ría, una vía ciclista de doble sentido y aceras regularizadas, manteniendo el tráfico rodado a velocidad reducida, con el objetivo de fomentar una movilidad más accesible, segura y habitable, ha indicado el ente foral.