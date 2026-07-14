BIAAF reconoce la trayectoria de la diseñadora y artista textil Usune Bravo con el Premio Honorífico KM0

BILBAO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

BIAAF - Bilbao International Art & Fashion ha concedido el Premio Honorífico KM0 a la diseñadora y artista textil Usune Bravo, en reconocimiento a una trayectoria profesional que ha convertido la investigación, el oficio y la innovación textil en los ejes de una práctica creativa "profundamente vinculada" a Euskadi.

Con este reconocimiento, BIAAF pone en valor a aquellas creadoras y creadores cuyo trabajo, desarrollado desde el entorno más cercano, ha contribuido "de forma decisiva al desarrollo del diseño contemporáneo, la transmisión de los oficios textiles y la preservación de un conocimiento que conecta tradición e innovación", según ha explicado en un comunicado.

El Premio Honorífico KM0 nace con la voluntad de reconocer el talento local que, desde el País Vasco, impulsa "una forma de entender el diseño basada en la excelencia, la investigación material, la sostenibilidad y el compromiso con la cultura del hacer", han explicado desde BIAAF.

Artista textil, diseñadora y bordadora afincada en Bizkaia, Usune Bravo ha construido una trayectoria en la que confluyen las artes plásticas, el diseño de moda y la investigación sobre el patrimonio textil.

Formada en Bellas Artes y Diseño de Moda en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), completó su formación en Central Saint Martins (Londres), donde participó en diferentes programas dirigidos a jóvenes diseñadores.

A lo largo de su carrera ha desarrollado una investigación constante en torno al diseño de moda, las técnicas de alta costura, el bordado, la conservación preventiva de textiles y la sostenibilidad, "explorando el tejido como un lenguaje capaz de preservar la memoria material y generar nuevas formas de creación contemporánea", han destacado desde BIAAF

Su trabajo, han resaltado, "reivindica el valor del tiempo, del proceso y del conocimiento artesanal, demostrando cómo el oficio textil continúa siendo un espacio de innovación y experimentación desde el que construir el diseño del futuro".

TALENTO EMERGENTE

Con la creación del Premio Honorífico KM0, BIAAF amplía su compromiso con el impulso del talento emergente incorporando una nueva línea de reconocimiento dirigida a profesionales cuya trayectoria constituye una referencia para las nuevas generaciones de diseñadores.

El galardón reivindica el valor del conocimiento desarrollado desde el territorio y reconoce a quienes han contribuido a fortalecer el ecosistema creativo vasco mediante la investigación, la excelencia técnica y la transmisión de saberes vinculados al textil.

Este reconocimiento se integra en la misión de BIAAF de conectar educación, industria, sostenibilidad y cultura, entendiendo que el futuro de la moda también se construye preservando y proyectando el legado de quienes han dedicado su carrera a enriquecer el patrimonio creativo.