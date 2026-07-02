La Biblioteca de Gernika-Lumo incorpora lupas inteligentes para facilitar la lectura a personas con discapacidad visual

BILBAO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Municipal de Gernika-Lumo ha incorporado lupas inteligentes, que permiten capturar textos impresos y convertirlos automáticamente en archivos de audio, con el objetivo de facilitar el acceso a la lectura de personas con discapacidad visual.

Desde el Ayuntamiento vizcaíno han recordado que "leer un libro, consultar un periódico o acceder a cualquier documento impreso son gestos cotidianos que, para miles de personas con discapacidad visual, pueden convertirse en una barrera".

Por ello y con el objetivo de "avanzar hacia una biblioteca más accesible e inclusiva", la Biblioteca Municipal de Gernika-Lumo ha incorporado unas lupas inteligentes desarrolladas por la startup vasca LUP, que permiten capturar textos impresos y convertirlos automáticamente en archivos de audio.

El dispositivo, disponible desde este pasado miércoles, es "la primera lupa inteligente de bolsillo diseñada para facilitar la lectura a personas con baja visión", ha destacado el Consistorio. Además de ampliar el texto, es "capaz de leer en voz alta el contenido y traducir documentos en más de 30 idiomas".

Según datos del Instituto Vasco de Estadística, Eustat, cerca del 4% de la población vasca, más de 90.000 personas, presenta algún tipo de deficiencia visual.

En palabras de la concejala de Cultura, Ziortza Bilbao, el municipio vizcaíno pretende que su biblioteca sea "un espacio abierto para toda la ciudadanía, donde ninguna persona vea limitado su acceso a la lectura por una discapacidad visual". En este sentido, ha valorado que la incorporación de estas lupas inteligentes supone "un paso más hacia una biblioteca más inclusiva, accesible y adaptada a las necesidades reales de las personas".