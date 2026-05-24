Bidebarrieta acoge nueve citas literarias durante la Feria del Libro de Bilbao

Cartel promocional - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 24 May. (EUROPA PRESS) -

Bidebarrieta Kulturgunea, el espacio cultural del Ayuntamiento de Bilbao, acogerá del 26 de mayo al 8 de junio una programación especial con nueve presentaciones de libros y encuentros literarios con motivo de la Feria del Libro de Bilbao, que este año se celebrará del 29 de mayo al 7 de junio en el Paseo del Arenal.

Las actividades tendrán lugar a las 19.00 horas en el Salón de Actos de Bidebarrieta Kulturgunea y será necesaria la reserva previa de invitaciones a través de la web municipal www.bilbaokultura.eus. Asimismo, las sesiones podrán seguirse a través del canal de YouTube del espacio cultural.

La programación arrancará el martes 26 de mayo con la presentación de "Bilbao. Fiebre y veneno", de Santiago Valcárcel, acompañado por el concejal de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarria, y la directora de Salud y Consumo, Ana Collía Posada.

El miércoles 27 de mayo será el turno de Clara Sánchez, que presentará "Lo inexplicable" junto a la periodista Idoia Jauregi, mientras que el jueves 28 de mayo se celebrará la conversación "Black in Bilbo", en la que Jon Arretxe, Petros Márkaris y Mikel Santiago reflexionarán sobre la ambientación y las tramas en la novela, en un encuentro presentado por Félix Linares.

La escritora Lídia Jorge presentará el viernes 29 de mayo "La costa de los murmullos", acompañada por Luisa Etxenike. Ya en junio, Lorenzo Silva dará a conocer "Con nadie" el lunes día 1, en conversación con Félix Linares.

El ciclo continuará el martes 2 de junio con el encuentro "Miradas de mujer", en el que Eva Cosculluela, Karmele Jaio y Nata Moreno abordarán el papel de las escritoras y la lucha feminista en el ámbito cultural en el siglo XX.

El miércoles 3 de junio, Julián Casanova y Carles Esquembre presentarán "España partida en dos", junto al periodista César Coca, mientras que el viernes 5 de junio Javier Urra dará a conocer "¿Cómo somos realmente? Experimentos psicológicos".

La programación concluirá el lunes 8 de junio con la presentación de "El futuro de la democracia", ensayo en el que Daniel Innerarity reflexiona sobre los desafíos de los sistemas democráticos actuales y futuros, en conversación con César Coca.

56 CASETAS

Además de las actividades en Bidebarrieta Kulturgunea, el Ayuntamiento de Bilbao contará con dos casetas en la Feria del Libro del Arenal. En una de ellas se pondrán a la venta publicaciones municipales y, en la otra, la Red de Bibliotecas Municipales instalará la exposición bibliográfica "Fondo Bilbao", integrada por libros editados entre 2023 y 2024 sobre la ciudad, realizados por autores bilbaínos o editados en la villa.

La Feria del Libro de Bilbao, organizada por la Cámara del Libro de Euskadi con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao, reunirá este año 56 casetas en el Paseo del Arenal.