Bidebarrieta acoge en octubre presentaciones de los libros de Elsa Punset, Alfonso del Río o Cristina Fernández Cubas

BILBAO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El espacio Bidebarrieta Kulturgunea del Ayuntamiento de Bilbao acogerá durante el mes de octubre la presentación de las publicaciones de Elsa Punset, Alfonso del Río, Cristina Fernández Cubas, Julio Llamazares y María Bastarós. Los encuentros, que tendrán lugar los días 1, 2, 7, 9 y 23 de octubre, respectivamente, comenzarán a las 19.00 horas y se podrán seguir por streaming.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, las personas que quieran asistir a las presentaciones de los libros de Elsa Punset, Alfonso del Río y Julio Llamazares tienen disponible la reserva de invitaciones, a través de la web de Bilbao Kultura, mientras que los otros dos encuentros son de entrada libre hasta completar el aforo.

Este miércoles se presentará "Alas para volar", de Elsa Punset, quien estará acompañada de la maestra y pedagoga Nélida Zaitegi. El 2 de octubre, jueves, será el turno de "El enigma de Anne Wallace", de Alfonso del Río. El autor conversará con Toni Hill, de la editorial Grijalbo, y la pianista Marta Díaz ofrecerá acompañamiento musical.

El 7 de octubre, martes, se dará a conocer "Lo que no se ve", de Cristina Fernández Cubas, a quien acompañará la periodista Idoia Jauregi, mientras el 9 de octubre, jueves, se presentará "El viaje de mi padre", de Julio Llamazares. El autor conversará con el periodista César Coca.

En "El viaje de mi padre" el autor narra una travesía por la geografía de la Península Ibérica para reconstruir la memoria de su padre y la Guerra Civil española a través de un recorrido físico por los lugares que su padre recorrió en su juventud.

El 23 de octubre, jueves, se presentará "Criaturita", de María Bastarós, a quien acompañará la profesora de Literatura Begoña R. Orbezua.