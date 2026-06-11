Los bilbaínos plantean 614 ideas para mejorar sus barrios en los presupuestos participativos 2027, un 25% más que 2026

BILBAO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha recibido un total de 580 solicitudes que se han traducido en 614 propuestas de los bilbaínos para mejorar la ciudad y sus barrios en el marco del programa municipal Presupuestos Participativos 2027, casi un 25% más que en la edición anterior, en la que se presentaron 492.

En cuanto al perfil de las personas y asociaciones proponentes, el 62,30% han sido presentadas por mujeres y el 76,55% de manera individual. Las personas con edades comprendidas entre los 41 y 65 años son las que más se han animado a participar suponiendo casi el 63,20% de las propuestas, seguidas por las personas ente 31 y 40 años con el 22,44%.

En lo que al contenido se refiere, destacan las relacionadas con obras (27,20%), seguidas de las que tienen que ver con salud y consumo (22,48%), servicios (16,61%) y movilidad (14,82%).

En cuanto a los distritos a los que hacen referencia, encabeza las propuestas el de Begoña (20,52%), seguido de Ibaiondo (12,38), Deusto (9,93%) y Rekalde (9,45%). Sin embargo, sigue siendo la ciudad en su conjunto la destinataria de la mayoría de las propuestas con el 34,69% del total.

Destacar la participación del Consejo de Infancia con 23 propuestas presentadas: 9 asociadas a servicios, 6 a movilidad, 4 a juventud y deporte y otras 4 a obras públicas.

VOTACIÓN POPULAR

Las propuestas presentadas se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento www.bilbao.eus. Hasta septiembre, las diferentes áreas municipales priorizarán y harán una selección de aquellas ideas que resulten viables técnica y económicamente, y atiendan a criterios de interés general, oportunidad y estrategia municipal.

Del resultado de este proceso, se obtendrán los proyectos que pasarán a la fase de votación por parte de la ciudadanía, agrupando aquellas propuestas que tengan contenido similar en un único proyecto para la votación.

El periodo de votación popular será del 21 de septiembre al 2 de octubre a través de la página www.bilbao.eus, donde se podrá votar por aquellos proyectos que los bilbaínos participantes consideren mejores para Bilbao.

En la votación podrá participar cualquier persona empadronada en Bilbao, mayor de 16 años, con un único voto por persona. Para ello se elaborará un formulario sencillo donde se validarán el documento identificativo y la fecha de nacimiento con el padrón.

Hechas las validaciones, se podrán seleccionar tantos proyectos como se quiera, pero sin poder superar el máximo establecido como importe destinado a presupuestos participativos, 2 millones de euros.

Cada propuesta debe cumplir una serie de requisitos para ser valorada: que sean de competencia del Ayuntamiento, legales, de interés general, ejecutables, que no excedan de 300.000 euros y que se puedan llevar a cabo en el marco de 2027.