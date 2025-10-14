Los bilbaínos quieren huertos urbanos, un albergue para personas sin hogar que permita mascotas y mejorar Iparralde

También eligen, en los presupuestos participativos, renovar el paseo Zorroza-Olabeaga, arbolado en Deusto y baño público en Ibarrekolanda

BILBAO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un alojamiento para personas sin hogar que permita mascotas, acondicionar y crear un recinto de huertos urbanos en un distrito de la ciudad y mejorar las instalaciones del campo de fútbol de Iparralde, son tres de los 15 proyectos seleccionados por los bilbaínos a través de los presupuestos participativos para incluir en las cuentas municipales de 2026.

Un total de 8.504 personas han elegido los 15 proyectos que se incluirán en los presupuestos municipales del próximo ejercicio junto con el resto de iniciativas que apruebe el Consistorio bilbaíno. De esta forma, la décima edición de los presupuestos participativos se cierra como la más participativa hasta el momento, según ha informado la concejal de Euskera, Atención y Participación Ciduadana, Agenda 2030 e Internacional, Eider Inunciaga, en rueda de prensa.

El equipo de gobierno ha decidido incrementar este año hasta 2.165.000 de euros la cantidad destinada a los presupuestos participativos, de manera que se ha podido incorporar un proyecto más al presupuesto, resultando el total de 15 proyectos.

El pasado 3 de octubre finalizó la fase de votación. La ciudadanía ha podido votar por aquellos proyectos que, de entre los 50 seleccionados en la última fase, han resultado de su interés. Cada persona ha podido seleccionar tantos proyectos como ha deseado hasta la cantidad máxima establecida como importe destinado a presupuestos participativos. Del análisis final de esta votación han resultado 15 proyectos que se incluirán en el anteproyecto del presupuesto municipal para el próximo ejercicio.

Un total de 8.504 bilbaínos, 1.479 más que en la pasada edición, han emitido un total de 65.994 votos. La mayoría de los votantes, un 61,47%, han sido mujeres y, por edades, los bilbaínos de entre 41 y 50 años han sido quienes más han votado (el 32,31%). Por Distritos, Ibaiondo y Deustu han sido los que han tenido entre sus vecinos el mayor número de votantes, con 2.251 Ibaiondo (el 26,5%) y 1.721 Deusto (el 20,2%), lo que supone casi el 50% sobre el total.

Este año el Ayuntamiento de Bilbao ha recibido un total de 492 propuestas por parte de la ciudadanía para mejorar la ciudad y sus barrios en el marco de la décima edición del programa municipal presupuestos participativo 2026. Del total, 39 han procedido del Consejo de la Infancia.

Los meses de junio a septiembre, las diferentes áreas municipales han priorizado y seleccionado aquellas ideas que han resultado viables técnica y económicamente atendiendo a criterios de interés general, oportunidad y estrategia municipal. Del resultado de ese proceso, 50 proyectos populares han pasado a la fase de votación por parte de la ciudadanía que, finalmente, ha escogido 15.

PROYECTOS

Entre los proyectos seleccionados está la naturalización de los patios escolares de los centros HLHI Atxuriko Eskola, CEIP J. M. Sánchez Marcos, HLHI Kontxa Eskola, Mujika Eskola y CEIP Luis Briñas-Santutxu (180.000 euros); el Plan formativo de primeros auxilios en centros escolares de Bilbao (3.000 euros); la mejora y naturalización del patio de San Inazio Eskola, CEIP Iruarteta e Indautxuko Eskola (141.000 euros); Acondicionar y crear un recinto de huertos urbanos en un distrito de la ciudad (300.000 euros); y plantar arbolado en varias ubicaciones del Distrito de Deusto, en concreto en la Avenida Zarandoa entre Ibarrekolanda y San Ignacio, entre los puentes Euskalduna y Frank Gehry y en diferentes parques del distrito (240.000 euros).

Otros proyectos escogidos han sido renovar el paseo Zorrotza-Olabeaga (215.000 euros); instalar fuentes en la zona de San Ignacio de la Avenida Lehendakari Aguirre (10.000 euros); realizar un estudio sobre la introducción de aves (urracas o similares) para luchar contra la avispa asiática (8.000 euros); habilitar un alojamiento para personas sin hogar que permita mascotas (290.000 euros); e instalar pictogramas en los entornos de centros escolares para mejorar la seguridad (50.000 euros).

Los bilbaínos han elegido también proyectos como mejorar la accesibilidad a San Inazio Eskola en el cruce de las calles Orixe y Asturias para aumentar la seguridad de escolares y peatones (200.000 euros); instalar un baño público en el paseo camino de Ibarrekolanda (175.000 euros); y mejorar la iluminación de las escaleras de la calle Zumaia a Vía Vieja de Lezama (30.000 euros).

Por último, a través de los presupuestos participativos de 2026 se fortalecerá la Comunidad de Mujeres Migradas Bilbaínas, generando, vínculos entre mujeres de orígenes diversos para fomentar el empoderamiento, apoyo mutuo y visibilidad del colectivo (15.000 euros) y se mejorarán las instalaciones del campo de futbol de Iparralde (vestuario para equipo femenino y accesibilidad al campo), con 300.000 euros de inversión prevista.