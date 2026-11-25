Exposición 'Trashumanteees' - AYTO. BILBAO

BILBAO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bilbao acoge hasta el 1 de diciembre la exposición itinerante 'Trashumanteees', uno de los seis proyectos seleccionados en la convocatoria 2026 de las ayudas Tan Cerca. La iniciativa, impulsada por agentes culturales de Bilbao, Santander y Logroño, reivindica la lana autóctona como patrimonio cultural y motor de innovación y sostenibilidad territorial a través de una muestra colectiva y actividades participativas abiertas a la ciudadanía.

La apertura de la exposición tuvo lugar este pasado martes en el Edificio Ensanche y contó con la participación del director de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, Iñaki López de Aguileta, las impulsoras del proyecto en Bilbao, Laura Marchante Lersundi y Libe Kerroum Arriola-Bengoa, responsables de Bokashi, además de representantes del ámbito artístico y cultural.

La muestra podrá verse hasta el 1 de diciembre y forma parte de un recorrido que lleva la muestra por Logroño, Bilbao y Santander, reforzando los vínculos culturales entre estas tres ciudades.

'Trashumanteees' es una iniciativa impulsada por la gestora cultural Patricia Munté García de la Santa (Habitar el Paisaje, Santander), Laura Marchante Lersundi y Libe Kerroum Arriola-Bengoa (Bokashi, Bilbao) y la artista plástica Naiara Arrieta (Logroño), que toma la lana de las razas ovinas autóctonas como hilo conductor para reflexionar sobre la cultura, el territorio y la sostenibilidad.

El proyecto surge de una realidad paradójica: un material que durante siglos fue conocido como el "oro blanco" y constituyó una importante fuente de riqueza para numerosos territorios es hoy, en muchos casos, un residuo sin valor económico.

Frente a esta situación, Trashumanteees propone recuperar el valor de la lana como recurso cultural, ambiental y económico, visibilizando además el papel del pastoreo trashumante y la ganadería extensiva en la conservación de los ecosistemas y la lucha contra el cambio climático.

La iniciativa pone el foco en la capacidad de la lana para generar nuevas oportunidades a través de circuitos de transformación local, contribuyendo al mantenimiento de actividades tradicionales, al impulso de las economías rurales y a la valorización del patrimonio material e inmaterial vinculado al mundo pastoril.

UNA EXPOSICIÓN COLECTIVA

La muestra reúne el trabajo de agentes culturales y artistas de Cantabria, Euskadi y La Rioja. En ella participan la asociación cántabra Lanua, el colectivo vasco de moda artística Bekoop y el artista plástico riojano Carlos Villoslada.

A través de distintas piezas, materiales y propuestas expositivas, la muestra invita al público a redescubrir la lana no solo como materia prima tradicional, sino también como un recurso con aplicaciones actuales relacionadas con la economía circular, la innovación y el desarrollo sostenible.

La programación en Bilbao incluirá además un taller abierto a la ciudadanía organizado en colaboración con Bekoop, colectivo especializado en moda artística. Bajo el título "Tejiendo residuos y lana: iniciación al telar manual", la actividad se celebrará el 26 de noviembre, a las 16.30 horas, en el Edificio Ensanche en el marco de la exposición.

El taller ofrecerá una aproximación práctica a las posibilidades creativas de la lana y a las técnicas básicas del tejido manual, fomentando la participación y el aprendizaje colectivo.