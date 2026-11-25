BILBAO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bilbao ha acogido este miércoles la presentación oficial de la Alianza Q-Cero Edificios, una iniciativa impulsada por Ecodes, Tecnalia, itdUPM e Iberdrola para acelerar la descarbonización de la demanda térmica en la edificación.

La presentación se ha desarrollado en el marco de una jornada organizada por la Alianza Q-Cero y BUILD:INN, el clúster de la construcción de Euskadi, con la colaboración de Iberdrola, el Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno Vasco.

Bajo el título 'Oportunidades para Euskadi en la descarbonización de la demanda térmica de los edificios. La visión de los demandantes y la cadena de valor', la jornada ha puesto el foco en las oportunidades de la rehabilitación y la descarbonización "para mejorar el confort y la calidad de los edificios, reducir los costes de climatización y limitar la dependencia de los combustibles fósiles aumentando la autosuficiencia energética".

El objetivo ha sido, según Iberdrola, "compartir experiencias replicables, las barreras que encuentran quienes implementan y/o promueven estas actuaciones y favorecer la colaboración entre todos los agentes de la cadena de valor".

La apertura institucional ha reunido a Gonzalo Sáenz de Miera, director de Cambio Climático y Alianzas de Iberdrola, en representación de la Alianza Q-Cero; Marta Epelde, directora general de BUILD:INN, Clúster de la Construcción de Euskadi, a Guillermo Allende, director de descarbonización del Gobierno Vasco), y Pablo García Astráin, director de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Gobierno Vasco.

Sáenz de Miera ha defendido que la rehabilitación de los edificios ofrece "una gran oportunidad para que Euskadi no dependa de los combustibles fósiles" y, asimismo, "se beneficie de la creación de empleo y actividad en este sector".

Además, ha subrayado que Euskadi "cuenta con capacidades industriales y profesionales para liderar esta transición" y ha reivindicado la necesidad de "adoptar políticas que impulsen soluciones eficientes, como la mejora de la envolvente de los edificios y las bombas de calor", y que "eliminen la distorsión fiscal que penaliza el precio de la electricidad frente a las alternativas fósiles contaminantes e importadas del exterior".

"PESO DE LA REHABILITACIÓN"

Por su parte, Marta Epelde, ha destacado "el peso" que ha adquirido la rehabilitación y ha afirmado que en 2025 se concedieron en Euskadi más de 10 licencias de rehabilitación de obra mayor por cada licencia de obra nueva. "Una parte decisiva del futuro de la construcción está en lo que ya hemos construido", ha señalado.

En su opinión, el parque residencial "envejece al mismo tiempo que la sociedad" y rehabilitarlo "permite mejorar a la vez su eficiencia energética, su habitabilidad y su accesibilidad".

Epelde ha situado "el reto" en consolidar "un mercado de rehabilitación energética a gran escala, con actuaciones técnica y económicamente viables para la ciudadanía y un horizonte de actividad que permita a las empresas invertir en capacidad productiva, tecnología y talento". En este sentido, ha apuntado la necesidad de "integrar las capacidades de la construcción, la energía y la financiación".

Por su parte, la directora general de Green Building Council España, Dolores Huerta, argumentado "por qué es el momento de impulsar la rehabilitación de los edificios", mientras el Luis de Velasco, del Ente Vasco de la Energía (EVE), ha explicado el papel de los certificados de ahorro energético (CAE) y la reciente modificación en este sistema "que multiplicará su asignación a proyectos en los que se sustituyan calderas de combustión que utilizan combustibles fósiles por bombas de calor o hibridaciones".

El bloque de casos de éxito ha mostrado experiencias de sustitución de calderas de gasóleo en Euskadi. Codenor, Servical y Gas Bilbao han presentado actuaciones "con gran potencial" para replicarse en edificios residenciales y viviendas en Bilbao, "que combinaban bombas de calor y gas y, en el primer caso, también mejoras en la envolvente".

Para la situación de los edificios terciarios, Airlan ha expuesto la experiencia de incorporación de una bomba de calor en el polideportivo municipal de Agurain (Álava).

El director de Transición Energética, Climática y Urbana de Tecnalia, José Luis Elejalde, ha moderado la mesa redonda titulada 'De los casos de éxito a la escala: ¿qué necesitamos para acelerar la descarbonización?', que ha reunido a Nacho de la Puerta, del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco- Navarro; Jon Bilbao, concejal de Regeneración Urbana y presidente de Surbisa; Luis Felipe Falaghan, presidente de Afonvi; Beñat Unanue, de Financiación Sostenible de Kutxabank; y Txari Vallejo, responsable de Promoción de Viviendas Municipales del Ayuntamiento de Bilbao. Maialen Oregi, de BUILD:INN, ha moderado el debate.

La clausura ha corrido a cargo de Víctor Trimiño, director de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao y de Juan Ortiz, director general de Ecodes, en representación de la Alianza Q- Cero, quien ha recordado que "la descarbonización de la demanda térmica de los edificios sigue siendo uno de los grandes retos pendientes de la transición energética", pues la edificación supone el 30,6% del consumo total de energía final en España.

"Sin embargo, tenemos la tecnología, los recursos y el talento para acometer esta transición. Euskadi es un ejemplo de ello, evidenciando además cómo dejar atrás los combustibles fósiles no solo impacta en la reducción de emisiones CO2, sino que también es un vector de seguridad energética, competitividad y mejora del confort en los hogares", ha manifestado.

La jornada ha estado dirigida a comunidades de propietarios, administradores de fincas, gestores de vivienda, administraciones públicas, profesionales técnicos, instaladores, entidades financieras, empresas de servicios energéticos, representantes del ámbito académico y organizaciones sociales.