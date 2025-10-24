Bilbao acoge la reunión de la Comisión de Bicicleta Pública de ATUC, donde ha presentado su modelo de movilidad

BILBAO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bilbao ha acogido los días 23 y 24 la reunión estatal de la Comisión de Bicicleta Pública de ATUC Movilidad Sostenible, la asociación que agrupa a los principales operadores y gestores públicos de transporte colectivo en el país, y ha presentado en este contexto el servicio Bilbaobizi y algunas de las infraestructuras municipales del transporte en bicicleta.

La concejala de Movilidad y Sostenibilidad del consistorio bilbaíno, Nora Abete, ha destacado la importancia de la celebración del acto en Bilbao y ha expresado que compartirán "experiencias, retos y soluciones para seguir impulsando sistemas más sostenibles, accesibles y eficientes en nuestras ciudades".

Por su parte, el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, ha incidido en el hecho de que la asociación, centrada hasta el momento en el transporte colectivo, "adaptó sus estatutos para integrar la bicicleta pública y otros modos emergentes, porque entendimos que son una pieza fundamental en ese modelo de movilidad integrado, conectado y sostenible que las ciudades demandan, siendo nuestra prioridad seguir impulsando su plena interoperabilidad con el resto del transporte público".

ATUC trabaja de forma específica sobre la bicicleta pública mediante esta comisión, que ya representa a una veintena de sistemas repartidos por toda España, ha explicado el Ayuntamiento.