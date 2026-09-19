Bilbao acoge este sábado la Fiesta Familiar de Hirukide con actividades para todas las edades

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BILBAO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parque Doña Casilda de Bilbao acoge este sábado de septiembre, la XXIII Fiesta Familiar de la Federación de Familias Numerosas de Euskadi Hirukide, que incluye actividades para diferentes edades y un programa específico para jóvenes. Según ha informado Hirukide, el parque volverá a convertirse en "un gran espacio de encuentro y diversión" para las familias.

Se trata, ha señalado la federación, de una edición "especialmente significativa", ya que recupera esta tradicional cita en la vía pública y vuelve al parque bilbaíno en el que se celebraba anualmente antes de la pandemia.

La Fiesta Familiar esta abierta a todas las familias, sean o no socias de Hirukide, y habrá acceso gratuito a las actividades. El programa se desarrollará de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, con numerosas propuestas de ocio repartidas por diferentes zonas del parque y adaptadas a distintas edades.

Doña Casilda contará durante todo el día con ludoteca, hinchables, pista americana, karting de pedales, jumping, tren txu-txu, juegos de madera y de mesa y numerosos talleres: manualidades, maquillaje, iniciación a la música o primeros auxilios, gracias a la participación de entidades y empresas colaboradoras de Hirukide o del ámbito social.

A ello se sumarán la visita de la Patrulla Canina, Zumba familiar, cuentacuentos y el espectáculo del Mago Oliver. En algunas de estas actividades se ofrece inscripción previa para evitar colas.

Los jóvenes de 13 a 18 años tendrán además su propio Plan Hirugazte, con una ruta en kayak por la ría, circuitos inclusivos, defensa personal, juegos de mesa, ginkana, magia y sorteo final.

Este programa sí tiene coste y requiere inscripción previa, al igual que la paella que se ofrecerá a los asistentes, hasta agotar existencias. Asimismo, a última hora de la mañana y de la tarde como colofón del evento se celebrarán diferentes sorteos.