Bilbao acogerá del 16 al 18 de junio la 'Jornadas iberoamericanas sobre educación en Derechos Humanos'

Jornadas de educación en derechos humanos en el contexto iberoamericano - OEI

BILBAO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bilbao acogerá del 16 al 18 de junio las 'Jornadas iberoamericanas sobre educación en Derechos Humanos', un espacio de encuentro regional que "busca impulsar la defensa y promoción de los derechos humanos como herramienta de transformación social". En el marco de las jornadas, el jueves 18 de junio se entregará del VI Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos 'Óscar Arnulfo Romero' de la OEI, que premia las mejores iniciativas regionales en esta materia.

Impulsadas por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Gobierno Vasco, con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), las jornadas convertirán a la capital vizcaína, durante cuatro días, en "punto de referencia para el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de alianzas y la generación de conocimiento en torno a la educación en derechos humanos, y pondrá el acento en "la promoción de la convivencia democrática y la cohesión social en Iberoamérica".

Uno de los principales actos del encuentro será la ceremonia de entrega del VI Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos "Óscar Arnulfo Romero", que se celebrará el 18 de junio en la Universidad de Deusto. Este galardón ha recibido, desde su creación en 2015, cerca de 2.500 proyectos en toda la región, "destacando experiencias innovadoras que contribuyen a reducir desigualdades, combatir la discriminación y fortalecer los derechos fundamentales a lo largo de toda Iberoamérica", según los organizadores.

En esta sexta edición, los 20 proyectos ganadores de la fase nacional abordarán temáticas como la sostenibilidad ambiental, la libertad de expresión, el empoderamiento de las mujeres, la participación juvenil, la inclusión de personas con discapacidad, la prevención de la violencia de género, la migración forzada o la salud mental en jóvenes.

Sus representantes participarán en Bilbao en la presentación de sus iniciativas ante un jurado internacional, así como en encuentros con actores institucionales y de la sociedad civil de Euskadi.

El programa incluye actividades institucionales y culturales, como visitas al Museo y a las Juntas de Gernika, con el objetivo de "reforzar el vínculo entre memoria, derechos humanos y convivencia democrática". Como cierre, se celebrará el diálogo político "Derechos Humanos y convivencia democrática en Iberoamérica: educar para la transformación social", con la participación de autoridades y expertos internacionales.

En este espacio participarán Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España; Mariano Jabonero, secretario general de la OEI; Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo de España; María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, y Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo de República Dominicana, así como representantes de organismos internacionales como la ONU y de la sociedad civil.

Las jornadas se enmarcan en el trabajo del Programa Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la OEI, puesto en marcha desde 2023, cuya misión es "promover la convivencia democrática, fomentando sociedades más justas e inclusivas mediante la educación en valores democráticos y promoviendo sinergias y diálogos intergeneracionales desde un enfoque plural, feminista e interdisciplinar".

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur en Iberoamérica.

En la actualidad, cuenta con 23 Estados miembros y 19 oficinas nacionales, además de la Secretaría General en Madrid. En 2024 recibió el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional "por su fructífera labor en la promoción del multilateralismo y por representar un importante puente en las relaciones entre Europa e Iberoamérica".

Con más de 600 proyectos y 400 convenios de cooperación activos por año en promedio, la OEI representa "una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica". La organización ha contribuido a la "drástica reducción del analfabetismo en Iberoamérica", con una media de seis millones de beneficiarios directos en los últimos cinco años.